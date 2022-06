Deze week de zes main card partijen van de UFC Vegas 56 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Daan Duijs (Cage Warriors bantamgewicht vechter & UFC Vegas 56 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Cage Warriors vechter Daan Duijs. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik denk dat Rozenstruik gaat winnen. Ik verwacht niet dat een van de twee voor een takedown zal gaan. En wanneer het gevecht staand blijft is het kickboksniveau van Rozenstruik veel hoger dan dat van Volkov."

Daan Duijs is de UFC Vegas 56 guestpicker (Photo credits: CW) Foto: Other Agency

De Main Card bestaat uit de volgende vijf partijen

- Alexander Volkov vs. Jairzinho Rozenstruik

- Dan Ige vs. Movsar Evloev

- Mike Trizano vs. Lucas Almeida

- Karine Silva vs. Poliana Botelho

- Ode’ Osbourne vs. Zarrukh Adashev

- Alonzo Menifield vs. Askar Mozharov

Picks Volkov vs. Rozenstruik (5-3)

Volkov: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker

Rozenstruik: Kornman, Dorff, Duijs

Picks Ige vs. Evloev (0-8)

Ige: -

Evloev: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Duijs

Picks Trizano vs. Almeida (4-4)

Trizano: Struve, El Ahmadi, Dorff, Duijs

Almeida: Coenen, Schrik, Kornman, Dekker

Picks Silva vs. Botelho (8-0)

Silva: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Duijs

Botelho: -

Picks Osbourne vs. Adashev (7-1)

Osbourne: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff

Adashev: Duijs

Picks Menifield vs. Mozharov (7-1)

Menifield: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff

Mozharov: Duijs

Tussenstand

Kris Dekker 58-26 (3-2)

Dennis Kornman 56-28 (3-2)

Stefan Struve 54-30 (1-4)

Sander Schrik 53-31 (2-3)

Marcel Dorff 52-32 (2-3)

Guest Pickers 51-33 (2-3)

Nesim El Ahmadi 51-33 (2-3)

Marloes Coenen 49-35 (2-3)

WAAR KIJK JE UFC VEGAS 56?

De previewshow begint zaterdagavond 4 juni om 21.00u op Eurosport en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd voor de main card die te bekijken is op zowel Eurosport als discovery+.

De volledige UFC Vegas 56 card

Main Card

Preliminary Card

- Felice Herrig vs. Karolina Kowalkiewicz

- Joe Solecki vs. Alex da Silva

- Damon Jackson vs. Daniel Argueta

- Niklas Stolze vs. Benoît St.Denis

- Johnny Muñoz Jr. vs. Tony Gravely

- Jeff Molina vs. Zhalgas Zhumagulov

- Rinat Fakhretdinov vs. Andreas Michailidis

- Erin Blanchfield vs. JJ Aldrich

