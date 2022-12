Deze week de vijf main card partijen van UFC 282.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Danny den Os (Stagiair UFC op Eurosport & UFC 282 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat Danny den Os. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik verwacht dat het een heel spannende strijd zal worden. Het zal heel dichtbij elkaar liggen. Ik denk dat Blachowicz een statement wil maken, maar dat Ankalaev daar juist van zal profiteren en via unanimous decision gaat winnen."

Danny den Os Foto: Eurosport

De main card bestaat uit de vijf partijen

- Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev

- Paddy Pimblett vs. Jared Gordon

- Alex Morono vs. Santiago Ponzinibbio

- Darren Till vs. Dricus Du Plessis

- Bryce Mitchell vs. Ilia Topuria

Picks Blachowicz vs. Ankalaev (0-8)

Blachowicz: -

Ankalaev: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Den Os

Picks Pimblett vs. Gordon (7-1)

Pimblett: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, Den Os

Gordon: Schrik

Picks Morono vs. Ponzinibbio (2-6)

Morono: Coenen, Schrik

Ponzinibbio: Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, Den Os

Picks Till vs. Du Plessis (4-4)

Till: El Ahmadi, Kornman, Dekker, Den Os

Du Plessis: Coenen, Struve, Schrik, Dorff

Picks Mitchell vs. Topuria (3-5)

Mitchell: Struve, Schrik, Kornman

Topuria: Coenen, El Ahmadi, Dekker, Dorff, Den Os

Tussenstand

Kris Dekker 136-70 (4-2)

Stefan Struve 129-77 (4-2)

Sander Schrik 127-79 (5-1)

Marcel Dorff 126-80 (4-2)

Marloes Coenen 121-85 (3-3)

Guest Pickers 118-88 (3-3)

Dennis Kornman 116-90 (2-4)

Nesim El Ahmadi 109-97 (3-3)

Waar kijk je UFC 282?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

