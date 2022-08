Deze week de zes main card partijen van de UFC San Diego card.

Dit zijn de deelnemers.

Ad

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Gerardo Fanny (Cage Warriors vlieggewicht contender & UFC San Diego guest picker)

UFC UFC San Diego | Officiële wegingen: Alle 26 atleten op gewicht tijdens uitstekend verlopen weging 18 UUR GELEDEN

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan de talentvolle Cage Warriors vechter Gerardo Fanny. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Vera gaat winnen. Hij is 'on fire' de laatste paar partijen. De nieuwe generatie is veel accurater en scherper in vergelijking met de oudere generatie (Cruz)."

Gerardo Fanny is de UFC San Diego guestpicker (Photo Credits: Cage Warriors) Foto: Other Agency

De main card bestaat uit de zes partijen

- Marlon Vera vs. Dominick Cruz

- Nate Landwehr vs. David Onama

- Yazmin Jauregui vs. Iasmin Lucindo

- Devin Clark vs. Azamat Murzakanov

- Priscila Cachoeira vs. Ariane Lipski

- Bruno Silva vs. Gerald Meerschaert

Picks Vera vs. Cruz (8-0)

Vera: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Fanny

Cruz: -

Picks Landwehr vs. Onama (0-8)

Landwehr: -

Onama: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Fanny

Picks Jauregui vs. Lucindo (7-1)

Jauregui: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff

Lucindo: Fanny

Picks Clark vs. Murzakanov (3-5)

Clark: El Ahmadi, Dorff, Fanny

Murzakanov: Coenen, Struve, Schrik, Kornman, Dekker

Picks Cachoeira vs. Lipski (0-8)

Cachoeira: -

Lipski: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Fanny

Picks Silva vs. Meerschaert (7-1)

Silva: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff

Meerschaert: Fanny

Tussenstand

Kris Dekker 94-44 (1-4)

Marcel Dorff 89-49 (3-2)

Stefan Struve 86-52 (1-4)

Dennis Kornman 84-54 (2-3)

Sander Schrik 84-54 (3-2)

Guest Pickers 83-55 (2-3)

Marloes Coenen 82-56 (3-2)

Nesim El Ahmadi 75-63 (1-4)

Waar kijk je UFC San Diego?

De prelims beginnen zaterdag om 22.00u op discovery+. Vanaf 01.00u is het tijd voor de main card met commentaar van Stefan Struve en Richard Simon eveneens op discovery+

De complete card van UFC San Diego

Main Card

- Marlon Vera vs. Dominick Cruz

- Nate Landwehr vs. David Onama

- Yazmin Jauregui vs. Iasmin Lucindo

- Devin Clark vs. Azamat Murzakanov

- Ariane Lipski vs. Priscila Cachoeira

- Bruno Silva vs. Gerald Meerschaert

Preliminary Card

- Angela Hill vs. Loopy Godinez

- Martin Buday vs. Lukasz Brzeski

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Gabriel Benitez vs. Charlie Ontiveros

- Ode’ Osbourne vs. Tyson Nam

- Jason Witt vs. Josh Quinlan

- Youssef Zalal vs. Da’Mon Blackshear



UFC UFC San Diego | Vera treft ex-kampioen Cruz op vijandig gebied + meer zie je live op discovery+ GISTEREN OM 02:55