Deze week de vijf main card partijen van de UFC 278 card.

Dit zijn de deelnemers.

Ad

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Gilbert Burns (UFC Weltergewicht topcontender & UFC 278 guest picker)

UFC UFC 278 | Officiële wegingen: Alle vechters maken gewicht 13 UUR GELEDEN

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Gilbert Burns. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik denk dat het een erg moeilijke partij gaat worden. Een heel erg moeilijke partij. Echter zal Usman uiteindelijk met zijn worstelen er een overwinning uitslepen."

Gilbert Burns Foto: Getty Images

De main card bestaat uit de vijf partijen

- Kamaru Usman vs. Leon Edwards

- Paulo Costa vs. Luke Rockhold

- Jose Aldo vs. Merab Dvalishvili

- Wu Yanan vs. Lucie Pudilova

- Tyson Pedro vs. Harry Hunsucker

Picks Usman vs. Edwards (7-1)

Usman: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Burns

Edwards: Coenen

Picks Costa vs. Rockhold (3-5)

Costa: Schrik, Dekker, Dorff

Rockhold: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Burns

Picks Aldo vs. Dvalishvili (6-2)

Aldo: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dorff, Burns

Dvalishvili: Schrik, Dekker

Picks Yanan vs. Pudilova (2-6)

Yanan: Schrik, Kornman

Pudilova: Coenen, Struve, El Ahmadi, Dekker, Dorff, Burns

Picks Pedro vs. Hunsucker (8-0)

Pedro: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Burns

Hunsucker: -

Tussenstand

Kris Dekker 97-47 (3-3)

Marcel Dorff 91-53 (2-4)

Stefan Struve 89-55 (3-3)

Dennis Kornman 86-58 (2-4)

Sander Schrik 87-57 (3-3)

Guest Pickers 85-59 (2-4)

Marloes Coenen 84-60 (2-4)

Nesim El Ahmadi 77-67 (2-4)

Waar kijk je UFC 278?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete UFC 278 card

Main Card

- Kamaru Usman vs. Leon Edwards

- Paulo Costa vs. Luke Rockhold

- Jose Aldo vs. Merab Dvalishvili

- Wu Yanan vs. Lucie Pudilová

- Tyson Pedro vs. Harry Hunsucker

Preliminary Card

- Marcin Tybura vs. Alexandr Romanov

- Leonardo Santos vs. Jared Gordon

- Sean Woodson vs. Luis Saldaña

- AJ Fletcher vs. Ange Loosa

Early Preliminary Card

- Amir Albazi vs. Francisco Figueiredo

- Aoriqileng vs. Jay Perrin

- Daniel Da Silva vs. Victor Altamirano

UFC UFC 278 | De langverwachte rematch tussen kampioen Usman en Edwards + meer zie je live op discovery+ GISTEREN OM 03:05