Deze week de vijf main card partijen van de UFC 272 card..

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Gilbert Yvel (Nederlandse MMA pionier, voormalig UFC heavyweight & UFC Vegas 272 Guest Picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is niemand minder dan de Nederlandse MMA pionier Gilbert Yvel. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Een erg moeilijke keuze. Beide zijn sterk. Colby is de grondspecialist. Al zag ik hem tegen Usman de laatste keer en vond ik hem staand ook erg sterk. Ik denk dat ze elkaar zo haten dat ze niets toegeven en dat de partij niet voortijdig wordt beslist. Uiteindelijk wint Covington op punten."

De Nederlandse MMA pionier Gilbert Yvel Foto: Getty Images

De Main Card bestaat uit de volgende vijf partijen

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Rafael Dos Anjos vs. Renato Moicano

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Serghei Spivac vs. Greg Hardy Jr.

Picks Covington vs. Masvidal (7-1)

Covington: Coenen, Struve, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Yvel

Masvidal: El Ahmadi

Picks Dos Anjos vs. Moicano (7-1)

Dos Anjos: Coenen, Stuve, Schrik, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Yvel

Moicano: Dorff

Picks Barboza vs. Mitchell (4-4)

Barboza: Coenen, Schrik, Kornman, Dorff

Mitchell: Struve, El Ahmadi, Dekker, Yvel

Picks Holland vs. Oliveira (8-0)

Holland: Struve, Schrik, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, Yvel

Oliveira: -

Picks Spivac vs. Hardy Jr. (8-0)

Spivac: Coenen, Struve, Schrik, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, Yvel

Hardy Jr.: -

Tussenstand

Sander Schrik 18-8 (4-1)

Kris Dekker 17-9 (3-2)

Stefan Struve 15-11 (1-4)

Dennis Kornman 15-11 (1-4)

Marcel Dorff 15-11 (3-2)

Nesim El Ahmadi 14-12 (2-3)

Guest Pickers 14-12 (3-2)

Marloes Coenen 13-13 (1-4)

Waar kijk je?

Het programma op Eurosport begint vanaf 03:00 uur zondagochtend. Nesim El Ahmadi, Marloes Coenen & Gilbert Yvel blikken vooruit op het evenement. Daarna kun je aansluitend vanaf 04:00 uur op discovery+ de PPV live bekijken.

Wil je dit evenement niet missen? Alle Main Card-gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken.

Complete UFC 272 card

Main Card

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Rafael Dos Anjos vs. Renato Moicano

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Sergey Spivak vs. Greg Hardy Jr.

Preliminary Card

Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Nicolae Negumereanu vs. Kennedy Nzechukwu

Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Early Preliminary Card

Brian Kelleher vs. Umar Nurmagomedov

Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov

Devonte Smith vs. Ludovit Klein

Dustin Jacoby vs. Michal Oleksiejczuk

