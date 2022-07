Deze week de vijf main card partijen van de UFC Vegas 57 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Isis Verbeek (Invicta FC strogewicht & UFC 276 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan het Nederlandse toptalent Isis Verbeek. Eveneens gaf ze ook een toelichting over haar keuze voor het Main Event.

"Adesanya is gewoon de champ. Ik denk dat hij veel completer is dan Cannonier en dat ook weer gaat laten zien in deze wedstrijd!"

Isis Verbeek keert terug bij Invicta FC op 20 juli (Photo Credits: Invicta FC) Foto: Other Agency

De Main Card bestaat uit de volgende vijf partijen

- Israel Adesanya vs. Jared Cannonier

- Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

- Sean Strickland vs. Alex Pereira

- Robbie Lawler vs. Bryan Barberena

- Pedro Munhoz vs. Sean O’Malley

Picks Adesanya vs. Cannonier (8-0)

Adesanya: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Verbeek

Cannonier: -

Picks Volkanovski vs. Holloway (6-2)

Volkanovski: El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Verbeek

Holloway: Coenen, Struve

Picks Strickland vs. Pereira (4-4)

Strickland: El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff

Pereira: Coenen, Struve, Kornman, Verbeek

Picks Lawler vs. Barberena (4-4)

Lawler: El Ahmadi, Kornman, Dekker, Verbeek

Barberena: Coenen, Struve, Schrik, Dorff

Picks Munhoz vs. O'Malley (2-6)

Munhoz: Struve, Verbeek

O'Malley: Coenen, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff

Tussenstand

Kris Dekker 77-30 (4-2)

Stefan Struve 71-36 (5-1)

Dennis Kornman 70-37 (4-2)

Marcel Dorff 69-38 (4-2)

Sander Schrik 67-40 (3-3)

Marloes Coenen 65-42 (4-2)

Guest Pickers 65-42 (4-2)

Nesim El Ahmadi 63-44 (3-3)

Waar kijk je UFC 276?

De previewshow begint zondagochtend 3 juli om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

Complete UFC 276 card

Main Card

Preliminary Card

- Brad Riddell vs. Jalin Turner

- Jim Miller vs. Donald Cerrone

- Ian Garry vs. Gabe Green

- Brad Tavares vs. Dricus Du Plessis

Early Preliminary Card

- Uriah Hall vs. Andre Muniz

- Jessica Eye vs. Maycee Barber

- Jessica-Rose Clark vs. Julija Stoliarenko

