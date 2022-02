Deze week de vijf main card partijen van de UFC Vegas 48 card..

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Jarno Errens (NFC vedergewicht kampioen, Nederlands toptalent in het MMA & UFC Vegas 48 Guest Picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is niemand minder dan NFC vedergewicht kampioen Jarno Errens. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Walker gaat winnen via TKO. Hij zal de druk ophogen waar Hill problemen mee zal krijgen. Walker zal te snel bewegen en dus meer stoten landen door zijn onorthodoxe stijl."

Jarno Errens verdedigt titel op 2 april (Photo credits: NFC) Foto: Other Agency

De Main Card bestaat uit de volgende vijf partijen

Johnny Walker vs. Jamahal Hill

Kyle Daukaus vs. Jamie Pickett

Parker Porter vs. Alan Baudot

Jim Miller vs. Nikolas Motta

Joaquin Buckley vs. Abdul Razak Alhassan

Picks Walker vs. Hill (4-4)

Walker: Coenen, Schrik, Dorff, Errens

Hill: Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker

Picks Daukaus vs. Pickett (7-1)

Daukaus: Coenen, Struve, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Errens

Pickett: El Ahmadi

Picks Porter vs. Baudot (8-0)

Porter: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Errens

Baudot: -

Picks Miller vs. Motta (4-4)

Miller: Coenen, Schrik, Kornman, Dorff

Motta: Struve, El Ahmadi, Dekker, Errens

Picks Buckley vs. Alhassan (3-5)

Buckley: Schrik, Kornman, Dekker

Alhassan: Coenen, Struve, El Ahmadi, Dorff, Errens

TUSSENSTAND

Stefan Struve 11-5 (2-3)

Sander Schrik 10-6 (1-4)

Nesim El Ahmadi 10-6 (3-2)

Kris Dekker 10-6 (3-2)

Guest Pickers 9-7 (1-4)

Marloes Coenen 9-7 (4-1)

Dennis Kornman 9-7 (2-3)

Marcel Dorff 9-7 (3-2)

Waar kijk je?

Het programma op discovery+ begint vanaf 00:00 uur zondagochtend. Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen blikken vooruit op het evenement. Daarna kun je aansluitend vanaf 01:00 uur eveneens op discovery+ de PPV live bekijken.

Wil je dit evenement niet missen? Maak dan nu gebruik van de korting tot 20 februari. Bekijk het eerste jaar UFC voor maar €29,99 op discovery+. Alle Main Card-gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

