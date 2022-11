Deze week de vijf main card partijen van UFC Vegas 65.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Jordy Bakkes (Cage Warriors vedergewicht & UFC Vegas 65 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Jordy Bakkes. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Derrick Lewis heeft zoveel power in zijn handen. Daarom denk ik dat hij Spivac eruit slaat."

Jordy Bakkes in actie voor Cage Warriors (Photo Credits: Cage Warriors) Foto: Other Agency

De main card bestaat uit de vijf partijen

Picks Lewis vs. Spivac (6-2)

Lewis: Coenen, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Bakkes

Spivac: Struve, El Ahmadi

Picks Nzechukwu vs. Cutelaba (6-2)

Nzechukwu: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker

Cutelaba: Dorff, Bakkes

Picks Sherman vs. Cortes-Acosta (4-4)

Sherman: Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker

Cortes-Acosta: Coenen, Schrik, Dorff, Bakkes

Picks Fialho vs. Salikhov (3-5)

Fialho: Coenen, Schrik, Kornman

Salikhov: Struve, El Ahmadi, Dekker, Dorff, Bakkes

Picks Della Maddalena vs. Roberts (8-0)

Della Maddalena: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Bakkes

Roberts: -

Tussenstand

Kris Dekker 129-67 (4-1)

Stefan Struve 122-74 (5-0)

Sander Schrik 119-77 (3-2)

Marcel Dorff 119-77 (3-2)

Marloes Coenen 115-81 (4-1)

Dennis Kornman 112-84 (3-2)

Guest Pickers 112-84 (4-1)

Nesim El Ahmadi 103-93 (4-1)

Waar kijk je UFC Vegas 65?

De previewshow begint zaterdagavond 19 november om 21.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete card van UFC Vegas 65

Main Card

- Derrick Lewis vs. Serghei Spivac

- Kennedy Nzechukwu vs. Ion Cutelaba

- Chase Sherman vs. Waldo Cortes-Acosta

- Andre Fialho vs. Muslim Salikhov

- Jack Della Maddalena vs. Danny Roberts

Preliminary Card

- Charles Johnson vs. Zhalgas Zhumagulov

- Jennifer Maia vs. Maryna Moroz

- Vince Morales vs. Miles Johns

- Ricky Turcios vs. Kevin Natividad

- Vanessa Demopoulos vs. Maria Oliveira

- Brady Hiestand vs. Fernie Garcia

- Natália Silva vs. Tereza Bledá

