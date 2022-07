Deze week de zes main card partijen van de UFC Long Island card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Julio Arce (UFC bantamgewicht & UFC Long Island guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan UFC bantamgewicht Julio Arce. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik ga voor Brian Ortega. Hij is zijn complete spel steeds meer aan het verbeteren. Ik denk dat hij deze keer nog completer de Octagon zal betreden."

Julio Arce is deze week de guestpicker tijdens UFC Long Island Foto: Getty Images

De main card bestaat uit de volgende zes partijen

- Brian Ortega vs. Yair Rodriguez

- Michelle Waterson-Gomez vs. Amanda Lemos

- Li Jingliang vs. Muslim Salikhov

- Matt Schnell vs. Sumudaerji

- Shane Burgos vs. Charles Jourdain

- Lauren Murphy vs. Miesha Tate

Picks Ortega vs. Rodriguez (8-0)

Ortega: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Arce

Rodriguez: -

Picks Waterson-Gomez vs. Lemos (1-7)

Waterson: Arce

Lemos: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff

Picks Jingliang vs. Salikhov (2-6)

Jingliang: Kornman, Arce

Salikhov: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorfff

Picks Schnell vs. Sumudaerji (1-7)

Schnell: Arce

Sumudaerji: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff

Picks Burgos vs. Jourdain (6-2)

Burgos: Struve, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Arce

Jourdain: Coenen, El Ahmadi

Picks Murphy vs. Tate (3-5)

Murphy: Coenen, Dekker, Dorff

Tate: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Arce

Tussenstand

Kris Dekker 83-33 (4-1)

Stefan Struve 76-40 (2-3)

Dennis Kornman 75-41 (2-3)

Marcel Dorff 75-41 (3-2)

Sander Schrik 74-42 (4-1)

Marloes Coenen 71-45 (3-2)

Guest Pickers 70-46 (2-3)

Nesim El Ahmadi 67-49 (2-3)

Waar kijk je Long Island

De previewshow begint zaterdagavond om 19.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 20.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

