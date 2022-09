Deze week de zes main card partijen van de UFC Vegas 60 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Marco van den Broek (Eigenaar en coach van Combat Sports Academy & UFC Vegas 60 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Marco van den Broek. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ze hebben allebei de kwaliteit om voortijdig te finishen, zowel door (T)KO als submission. Ik geef toch Cory de meeste kans, gezien ook tegen wie Cory allemaal al gestaan heeft. Die ervaring werkt in zijn voordeel. Tevens gezegd hebbende dat deze partij een grote kanshebber is voor Fight of the Night."

Marco van den Broek (tweede van links) is de UFC Vegas 60 guest picker Foto: Getty Images

De main card bestaat uit de zes partijen

- Cory Sandhagen vs. Song Yadong

- Chidi Njokuani vs. Gregory Rodrigues

- Andre Fili vs. Bill Algeo

- Joe Pyfer vs. Alen Amedovski

- Tanner Boser vs. Rodrigo Nascimento

- Anthony Hernandez vs. Marc-André Barriault

Picks Sandhagen vs. Song (8-0)

Sandhagen: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, van den Broek

Song: -

Picks Njokuani vs. Rodrigues (5-3)

Njokuani: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, van den Broek

Rodrigues: Kornman, Dekker, Dorff

Picks Fili vs. Algeo (2-6)

Fili: Kornman, van den Broek

Algeo: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff

Picks Pyfer vs. Amedovski (8-0)

Pyfer: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, van den Broek

Amedovski: -

Picks Boser vs. Nascimento (6-2)

Boser: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff

Nascimento: Kornman, van den Broek

Picks Hernandez vs. Barriault (7-1)

Hernandez: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff

Barriault: van den Broek

Tussenstand

Kris Dekker 109-51 (3-2)

Marcel Dorff 100-60 (3-2)

Stefan Struve 99-61 (5-0)

Sander Schrik 98-62 (3-2)

Dennis Kornman 94-66 (4-1)

Guest Pickers 94-66 (3-2)

Marloes Coenen 92-68 (2-3)

Nesim El Ahmadi 85-75 (3-2)

Waar kijk je UFC Vegas 60?

De previewshow begint zondagochtend 18 september om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete card van UFC Vegas 60

Preliminary Card

- Damon Jackson vs. Pat Sabatini

- Trevin Giles vs. Louis Cosce

- Denise Gomes vs. Loma Lookboonmee

- Trey Ogden vs. Daniel Zellhuber

- Mariya Agapova vs. Gillian Robertson

- Tony Gravely vs. Javid Basharat

- Nikolas Motta vs. Cameron VanCamp

