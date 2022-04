Deze week de zes main card partijen van de UFC Vegas 51 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Mario Bilate (Profvoetballer bij NAC Breda & UFC Vegas 51 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat profvoetballer Mario Bilate. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Luque! Ik denk dat de geschiedenis zich gaat herhalen. Luque is comfortabel genoeg op de grond om Belal's worstelen te neutraliseren. Ook denk ik dat zijn stand-up game te hoog gegrepen is voor Belal."

Mario Bilate in actie voor NAC Breda Foto: Getty Images

De Main Card bestaat uit de volgende zes partijen

- Vicente Luque vs. Belal Muhammad

- Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

- Miguel Baeza vs. Andre Fialho

- Mayra Bueno Silva vs. Wu Yanan

- Pat Sabatini vs. TJ Laramie

- Mounir Lazzez vs. Ange Loosa

Picks Luque vs. Muhammad (7-1)

Luque: Coenen, Struve, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Bilate

Muhammad: El Ahmadi

Picks Borralho vs. Omargadzhiev (2-6)

Borralho: Kornman, Dorff

Omargadzhiev: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Bilate

Picks Baeza vs. Fialho (6-2)

Baeza: Coenen, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff, Bilate

Fialho: Struve, Kornman

Picks Bueno Silva vs. Yanan (8-0)

Bueno Silva: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Bilate

Yanan: -

Picks Sabatini vs. Laramie (8-0)

Sabatini: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Bilate

Laramie: -

Picks Lazzez vs. Loosa (6-2)

Lazzez: Coenen, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Bilate

Loosa: Struve, Dorff

TUSSENSTAND

Kris Dekker 39-14 (2-3)

Sander Schrik 36-17 (3-2)

Marcel Dorff 36-17 (3-2)

Dennis Kornman 35-18 (4-1)

Guest Pickers 35-18 (4-1)

Stefan Struve 34-19 (3-2)

Nesim El Ahmadi 33-20 (4-1)

Marloes Coenen 32-21 (3-2)

Waar kijk je UFC Vegas 51?

Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op discovery+ vanaf 01:30u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card eveneens op discovery+.

Volledige card UFC Vegas 51

Main Card

- Vicente Luque vs. Belal Muhammad

- Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

- Miguel Baeza vs. Andre Fialho

- Mayra Bueno Silva vs. Wu Yanan

- Pat Sabatini vs. TJ Laramie

- Mounir Lazzez vs. Ange Loosa

Preliminary Card

- Devin Clark vs. William Knight

- Lina Länsberg vs. Pannie Kianzad

- Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

- Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

- Chris Barnett vs. Martin Buday

- Jordan Leavitt vs. Trey Ogden

- Istela Nunes vs. Sam Hughes

- Alatengheili vs. Kevin Croom

