Deze week de vijf main card partijen van de UFC 275 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Martijn Koning (Cabaretier & UFC 275 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan cabaretier Martijn Koning. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Deze partij is moeilijk in te schatten. Ik ben groot fan van Prochazka en hoop ook dat hij wint, maar Teixeira is een echte bikkel. Als Prochazka afstand weet te houden met zijn prachtige stoten en trappen heeft hij een grote kans om te winnen. Ik ben alleen bang dat Teixeira het lekker close en intiem gaat maken."

Cabaretier & UFC 275 guest picker Martijn Koning (Photo Credits: Martijn Koning IG) Foto: Other Agency

De Main Card bestaat uit de volgende vijf partijen

- Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

- Valentina Shevchenko vs. Taila Santos

- Weili Zhang vs. Joanna Jedrzejczyk

- Andre Fialho vs. Jake Matthews

- Jack Della Maddalena vs. Ramazan Emeev

Picks Teixeira vs. Prochazka (3-5)

Teixeira: Coenen, Kornman, Koning

Prochazka: Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff

Picks Shevchenko vs. Santos (8-0)

Shevchenko: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Koning

Santos: -

Picks Zhang vs. Jedrzejczyk (7-1)

Zhang: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff, Koning

Jedrzejczyk: Kornman

Picks Fialho vs. Matthews (6-2)

Fialho: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Koning

Matthews: Dekker, Dorff

Picks Della Maddalena vs. Emeev (4-4)

Della Maddalena: Schrik, Dekker, Dorff, Koning

Emeev: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman

Tussenstand

Kris Dekker 64-26 (6-0)

Dennis Kornman 61-29 (5-1)

Stefan Struve 59-31 (5-1)

Sander Schrik 59-31 (6-0)

Marcel Dorff 56-34 (4-2)

Nesim El Ahmadi 56-34 (5-1)

Marloes Coenen 55-35 (6-0)

Guest Pickers 53-37 (2-4)

Waar kijk je UFC 275?

De previewshow begint zondagochtend 12 juni om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Gilbert Yvel zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

(Let op. Ondanks dat het evenement in Azië plaatsvindt heeft de UFC besloten om qua tijden niet af te wijken van de standaard Amerikaanse PPV’s waardoor het evenement in Nederland gewoon op nachtelijke tijdstippen zal aanvangen.)

De volledige UFC 275 card

Main Card

- Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

- Valentina Shevchenko vs. Taila Santos

- Weili Zhang vs. Joanna Jedrzejczyk

- Andre Fialho vs. Jake Matthews

- Jack Della Maddalena vs. Ramazan Emeev

Preliminary Card

- Seung Woo Choi vs. Joshua Culibao

- Hayisaer Maheshate vs. Steve Garcia Jr.

- Brendan Allen vs. Jacob Malkoun

- Kyung Ho Kang vs. Batgerel Danaa

Early Preliminary Card

- Na Liang vs. Silvana Gomez Juarez

- Ramona Pascual vs. Joselyne Edwards

