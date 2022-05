Deze week de vijf main card partijen van de UFC 274 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Mike Passenier (Legendarische kickbokstrainer & UFC 274 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan de legendarische kickbokstrainer Mike Passenier. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Oliveira gaat winnen. Hij is meer allround. Hij heeft goede chokes en sterke ground and pound. Gaethje verloor veel te makkelijk van Khabib Nurmagomedov. Hij rolde steeds de verkeerde kant op. Aan het einde van de tweede of derde ronde komen ze op de grond terecht en dan gaat hij proberen zijn arm te breken. Uiteindelijk pakt Oliveira in de vierde ronde zijn rug en finisht hij hem. Let maar op."

Mike Passenier (Picture Glory Kickboxing) Foto: Other Agency

De Main Card bestaat uit de volgende zes partijen

- Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

- Rose Namajunas vs. Carla Esparza

- Michael Chandler vs. Tony Ferguson

- Mauricio Shogun” Rua vs. Ovince St.Preux

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

Picks Oliveira vs. Gaethje (6-2)

Oliveira: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Passenier

Gaethje: Coenen, Dorff

Picks Namajunas vs. Esparza (7-1)

Namajunas: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Passenier

Esparza: Dorff

Picks Chandler vs. Ferguson (8-0)

Chandler: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Passenier

Ferguson: -

Picks Shogun vs. St.Preux (1-7)

Shogun: Coenen

St.Preux: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Passenier

Picks Cerrone vs. Lauzon (4-4)

Cerrone: Struve, El Ahmadi, Kornman, Passenier

Lauzon: Coenen, Schrik, Dekker, Dorff

Tussenstand

Kris Dekker 49-20 (5-1)

Dennis Kornman 46-23 (3-3)

Stefan Struve 45-24 (5-1)

Marcel Dorff 45-24 (3-3)

Sander Schrik 44-25 (3-3)

Guest Pickers 44-25 (3-3)

Nesim El Ahmadi 43-26 (5-1)

Marloes Coenen 42-27 (4-2)

Waar kijk je UFC 274?

Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV's) kun je hier bekijken. De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen & Stefan Struve zijn eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+

De volledige UFC 274 card.

Main Card

Preliminary Card

- Randy Brown vs. Khaos Williams

- Francisco Trinaldo vs. Danny Roberts

- Macy Chiasson vs. Norma Dumont

- Brandon Royval vs. Matt Schnell

Early Preliminary Card

- Blagoy Ivanov vs. Marcos Rogerio de Lima

- Andre Fialho vs. Cameron VanCamp

- Tracy Cortez vs. Melissa Gatto

- Kleydson Rodrigues vs. CJ Vergara

- Ariane Carnelossi vs. Loopy Godinez

- Journey Newson vs. Fernie Garcia

