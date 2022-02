Deze week de vijf main card partijen van de UFC 271 card..

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Neal Petersen (Oprichter en eigenaar van FC Afkicken, Oud-presentator UFC op FOX & UFC 271 Guest Picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is niemand minder dan Neal Petersen. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Eens moet 'Izzy' zijn eerste nederlaag leiden in het middengewicht en tijdens UFC 271 is dat. Na het zien van het interview van Dennis Kornman met een uiterst ontspannen Whittaker weet ik het zeker: 'Bobby Knuckles' neemt revanche voor de nederlaag in Melbourne en wint van 'Izzy'.

Neal Petersen is deze week onze guest-picker en eveneens presentator tijdens UFC 271 Foto: Eurosport

De PPV bestaat uit de volgende vijf partijen.

Israel Adesanya vs. Robert Whittaker

Derrick Lewis vs. Tai Tuivasa

Jared Cannonier vs. Derek Brunson

Alexander Hernandez vs. Renato Moicano

Bobby Green vs. Nasrat Haqparast

Picks Adesanya vs. Whittaker (5-3)

Adesanya: Coenen, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff

Whittaker: Struve, Schrik, Petersen

Picks Lewis vs. Tuivasa (4-4)

Lewis: Schrik, Dekker, Dorff, Petersen

Tuivasa: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman

Picks Cannonier vs. Brunson (1-7)

Cannonier: Dekker

Brunson: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dorff, Petersen

Picks Hernandez vs. Moicano (5-3)

Hernandez: Struve, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Petersen

Moicano: Coenen, Schrik, Dorff

Picks Green vs. Haqparast (6-2)

Green: Coenen, Struve, El Ahmadi, Dekker, Dorff, Petersen

Haqparast: Schrik, Kornman

TUSSENSTAND

Sander Schrik 9-2 (4-2)

Stefan Struve 9-2 (6-0)

Guest Pickers 8-3 (4-2)

Nesim El Ahmadi 7-4 (4-2)

Dennis Kornman 7-4 (5-1)

Kris Dekker 7-4 (4-2)

Marcel Dorff 6-5 (3-3)

Marloes Coenen 5-6 (3-3)

Waar kijk je?

Het programma op Eurosport begint vanaf 03:00 uur zondagochtend. Neal Petersen, Marloes Coenen & Stefan Struve blikken vooruit op het evenement. Daarna kun je aansluitend vanaf 04:00 uur op discovery+ de PPV live bekijken.

Wil je dit evenement niet missen? Maak dan nu gebruik van de korting tot 20 februari. Bekijk het eerste jaar UFC voor maar €29,99 op discovery+. Alle Main Card-gevechten (inclusief PPV's) kun je hier bekijken.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

Main Card

Israel Adesanya vs. Robert Whittaker

Derrick Lewis vs. Tai Tuivasa

Jared Cannonier vs. Derek Brunson

Alexander Hernandez vs. Renato Moicano

Bobby Green vs. Nasrat Haqparast

Preliminary Card

Andrei Arlovski vs. Jared Vanderaa

Roxanne Modafferi vs. Casey O’Neill

Kyler Phillips vs. Marcelo Rojo

Carlos Ulberg vs. Fabio Cherant

Early Preliminary Card

Mana Martinez vs. Ronnie Lawrence

AJ Dobson vs. Jacob Malkoun

Douglas Silva de Andrade vs. Sergey Morozov

Jeremiah Wells vs. Mike Mathetha

William Knight vs. Maxim Grishin



