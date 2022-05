Deze week de zes main card partijen van de UFC Vegas 54 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Orlando Wilson Prins (Cage Warriors vechter & UFC Vegas 54 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Orlando Wilson Prins. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik verwacht niet dat Rakic zijn tegenstander Blachowicz kan finishen. Maar verwacht wel dat hij hem zal 'outpointen' in het staande gedeelte. Vandaar Rakic via unanimous decision."

Orlando Wilson Prins Foto: Eurosport

De Main Card bestaat uit de volgende zes partijen

- Jan Blachowicz vs. Aleksandar Rakic

- Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

- Davey Grant vs. Louis Smolka

- Katlyn Chookagian vs. Amanda Ribas

- Frank Camacho vs. Manuel Torres

- Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Picks Blachowicz vs. Rakic (4-4)

Blachowicz: Coenen, Struve, Schrik, Kornman

Rakic: El Ahmadi, Dekker, Dorff, Prins

Picks Spann vs. Cutelaba (3-5)

Spann: Struve, Kornman, Prins

Cutelaba: Coenen, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff

Picks Grant vs. Smolka (6-2)

Grant: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff

Smolka: Kornman, Prins

Picks Chookagian vs. Ribas (6-2)

Chookagian: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker

Ribas: Dorff, Prins

Picks Camacho vs. Torres (0-8)

Camacho: -

Torres: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Prins

Picks Hadley vs. Nascimento (8-0)

Hadley: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Prins

Nascimento: -

Tussenstand

Kris Dekker 52-21 (3-1)

Dennis Kornman 49-24 (3-1)

Stefan Struve 48-25 (3-1)

Marcel Dorff 48-25 (3-1)

Sander Schrik 47-26 (3-1)

Guest Pickers 47-26 (3-1)

Nesim El Ahmadi 46-27 (3-1)

Marloes Coenen 43-30 (1-3)

Waar kijk je UFC Vegas 54?

De previewshow begint zondagochtend om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De volledige UFC Vegas 54 card

Main Card

- Jan Blachowicz vs. Aleksandar Rakic

- Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

- Davey Grant vs. Louis Smolka

- Katlyn Chookagian vs. Amanda Ribas

- Frank Camacho vs. Manuel Torres

- Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Preliminary Card

- Viviane Araújo vs. Andrea Lee

- Michael Johnson vs. Alan Patrick

- Virna Jandiroba vs. Angela Hill

- Tatsuro Taira vs. Carlos Candelario

- Nick Maximov vs. Andre Petroski

