Deze week de vijf main card partijen van de UFC 273 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Raemon Sluiter (Voormalig tennisser en deze week UFC 273 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat voormalig tennisser Raemon Sluiter. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor zowel het Co-Main Event als het Main Event.

"Yan domineerde het vorige gevecht tot die illegale knie. Sterling leek de laatste paar rondes het geloof in de overwinning te missen. Wanneer het langer gaat duren en Yan Sterling weer een paar keer goed raakt, denk ik dat Sterling dat gevoel zal herbeleven. Yan bij unaniem besluit."

"Het incasseringsvermogen van Alexander de grote is ongekend. Hij wint met regelmaat gevechten waarin je denkt dat hij het niet gaat redden. Op skills, maar ook vooral op hart, fitheid en het vermogen rustig te blijven onder de druk. Denk niet dat Chan Sung de skills heeft om ‘m te pakken. Volkanovski by TKO in derde ronde."

Raemon Sluiter Foto: Getty Images

De Main Card bestaat uit de volgende vijf partijen

- Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

- Aljamain Sterling vs. Petr Yan

- Gilbert Burns vs. Khamzat Chimaev

- Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

- Vinc Pichel vs. Mark O.Madsen

Picks Volkanovski vs. Jung (8-0)

Volkanovski: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Sluiter

Jung: -

Picks Sterling vs. Yan (3-5)

Sterling: Coenen, Schrik, Kornman

Yan: Struve, El Ahmadi, Dekker, Dorff, Sluiter

Picks Burns vs. Chimaev (4-4)

Burns: Coenen, Struve, Schrik, Kornman

Chimaev: El Ahmadi, Dekker, Dorff, Sluiter

Picks Dern vs. Torres (6-2)

Dern: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dorff, Sluiter

Torres: Schrik, Dekker

Picks Pichel vs. Madsen (3-5)

Pichel: Coenen, Dekker, Dorff

Madsen: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Sluiter

TUSSENSTAND

Kris Dekker 37-11 (4-1)

Sander Schrik 33-15 (3-2)

Marcel Dorff 33-15 (3-2)

Dennis Kornman 31-17 (2-3)

Stefan Struve 31-17 (3-2)

Guest Pickers 31-17 (3-2)

Marloes Coenen 29-19 (2-3)

Nesim El Ahmadi 29-19 (3-2)

Bekijk alle main cards (inclusief PPV's) op discovery+

Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi, Marloes Coenen & Stefan Struve. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 03:00u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card op discovery+

Complete UFC 273 card

Main Card

- Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

- Aljamain Sterling vs. Petr Yan

- Gilbert Burns vs. Khamzat Chimaev

- Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

- Vinc Pichel vs. Mark O.Madsen

Preliminary Card

- Ian Garry vs. Darian Weeks

- Aspen Ladd vs. Raquel Pennington

- Anthony Hernandez vs. Josh Fremd

- Mickey Gall vs. Mike Malott

Early Preliminary Card

- Aleksei Oleinik vs. Jared Vanderaa

- Piera Rodriguez vs. Kay Hansen

- Julio Arce vs. Daniel Santos

