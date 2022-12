Deze week de zes main card partijen van UFC Orlando.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC zwaargewicht contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Roemer Trompert(Voormalig MMA-vechter & UFC Orlando guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan Roemer Trompert. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Holland is een onorthodoxe explosieve jonge hond met veel vechtritme die zich enorm heeft ontwikkeld. Hij zal gaan winnen op snellere koppelingen."

Roemer Trompert Foto: Eurosport

De main card bestaat uit de vijf partijen

- Stephen Thompson vs. Kevin Holland

- Bryan Barberena vs. Rafael Dos Anjos

- Matheus Nicolau vs. Matt Schnell

- Tai Tuivasa vs. Sergei Pavlovich

- Jack Hermansson vs. Roman Dolidze

- Eryk Anders vs. Kyle Daukaus

Picks Thompson vs. Holland (5-3)

Thompson: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dorff

Holland: Coenen, Dekker, Trompert

Picks Barberena vs. Dos Anjos (0-8)

Barberena: -

Dos Anjos: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Trompert

Picks Nicolau vs. Schnell (5-3)

Nicolau: Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff

Schnell: Coenen, Kornman, Trompert

Picks Tuivasa vs. Pavlovich (2-6)

Tuivasa: El Ahmadi, Kornman

Pavlovich: Coenen, Struve, Schrik, Dekker, Dorff, Trompert

Picks Hermansson vs. Dolidze (6-2)

Hermansson: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff

Dolidze: Coenen, Trompert

Picks Anders vs. Daukaus (2-6)

Anders: Schrik, Dekker

Daukaus: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dorff, Trompert

Tussenstand

Kris Dekker 132-68 (3-1)

Stefan Struve 125-75 (3-1)

Sander Schrik 122-78 (3-1)

Marcel Dorff 122-78 (3-1)

Marloes Coenen 118-82 (3-1)

Guest Pickers 115-85 (3-1)

Dennis Kornman 114-86 (2-2)

Nesim El Ahmadi 106-94 (3-1)

Waar kijk je UFC Orlando?

De previewshow begint zondagochtend 4 december om 03.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 04.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De complete card van UFC Orlando

Main Card

- Stephen Thompson vs. Kevin Holland

- Bryan Barberena vs. Rafael Dos Anjos

- Matheus Nicolau vs. Matt Schnell

- Tai Tuivasa vs. Sergei Pavlovich

- Jack Hermansson vs. Roman Dolidze

- Eryk Anders vs. Kyle Daukaus

Preliminary Card

- Niko Price vs. Phil Rowe

- Angela Hill vs. Emily Ducote

- Clay Guida vs. Scott Holtzman

- Michael Johnson vs. Marc Diakiese

- Darren Elkins vs. Jonathan Pearce

- Natan Levy vs. Genaro Valdez

- Francis Marshall vs. Marcelo Rojo

- Yazmin Jauregui vs. Istela Nunes

