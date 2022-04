Deze week de vijf main card partijen van de UFC Vegas 52 card.

Dit zijn de deelnemers.

Ad

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Shane Burgos (UFC Vedergewicht Top 15 vechter & UFC Vegas 52 guest picker)

UFC UFC Vegas 52 | Officiële wegingen: Iedereen op gewicht tijdens perfect verlopen weging 5 UUR GELEDEN

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat top 15 UFC vedergewicht Shane Burgos. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Andrade gaat de partij laat finishen of wint via decision. Lemos is weliswaar snel en effectief, maar ik kan niet tegen de voormalig kampioene gaan. Ik denk dat sterk genoeg is om een late finish af te dwingen en zo niet een decision te winnen."

UFC vedergewicht Shane Burgos is de UFC Vegas 52 guest picker Foto: Getty Images

De Main Card bestaat uit de volgende zes partijen

- Amanda Lemos vs. Jessica Andrade

- Clay Guida vs. Claudio Puelles

- Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

- Alexandr Romanov vs. Chase Sherman

- Lando Vannata vs. Charles Jourdain

Picks Lemos vs. Andrade (1-7)

Lemos: El Ahmadi

Andrade: Coenen, Struve, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Burgos

Picks Guida vs. Puelles (5-3)

Guida: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker

Puelles: Kornman, Dorff, Burgos

Picks Barber vs. De La Rosa (7-1)

Barber: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Kornman, Burgos

De La Rosa: Dorff

Picks Romanov vs. Sherman (8-0)

Romanov: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Burgos

Sherman: -

Picks Vannata vs. Jourdain (5-3)

Vannata: El Ahmadi, Schrik, Dekker, Kornman, Burgos

Jourdain: Coenen, Struve, Dorff

Tussenstand

Kris Dekker 42-17 (3-3)

Dennis Kornman 40-19 (5-1)

Sander Schrik 39-20 (3-3)

Marcel Dorff 39-20 (3-3)

Guest Pickers 38-21 (3-3)

Stefan Struve 37-22 (3-3)

Nesim El Ahmadi 37-22 (4-2)

Marloes Coenen 35-24 (3-3)

WAAR KIJK JE UFC VEGAS 52?

Al met al kun je weer veel spektakel verwachten bij discovery+ . Wil je dit evenement niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+. Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen. Deze zal te zien zijn op discovery+ vanaf 02:00u zondagochtend. Een uur later schakelen we over naar de main card eveneens op discovery+.

Volledige card UFC Vegas 52

Main Card

- Amanda Lemos vs. Jessica Andrade

- Clay Guida vs. Claudio Puelles

- Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

- Alexandr Romanov vs. Chase Sherman

- Lando Vannata vs. Charles Jourdain

Prelims

- Jordan Wright vs. Marc-André Barriault

- Dwight Grant vs. Sergey Khandozhko

- Tyson Pedro vs. Ike Villanueva

- Aoriqileng vs. Cameron Else

- Preston Parsons vs. Evan Elder

- Marcin Prachnio vs. Philipe Lins

- Dean Barry vs. Mike Jackson

UFC UFC Vegas 52 | De terugkeer van Andrade in het strogewicht tegen Lemos kijk je live op discovery+ 7 UUR GELEDEN