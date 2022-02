Deze week de zes main card partijen van de UFC Vegas 47 card..

Dit zijn de deelnemers.

Ad

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Richard "Skate the Great" Simon(Rapper/Presentator & UFC Vegas 47 Guest Picker)



Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is niemand minder dan "Skate the Great". Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

UFC UFC Vegas 47 | Officiële wegingen, een atleet te zwaar 2 UUR GELEDEN

"Strickland is een "pressure fighter" wiens stoten zeer accuraat zijn, terwijl grappler Hermansson niet op z'n sterkst is als hij achteruit moet vechten. Tel daarbij op dat Stricklands takedown defense uitstekend is. En ik denk dat hij in een redelijk gelijk opgaande partij wel een unanimous decision uit het vuur weet te slepen."

Guest picker Skate the Great Foto: Other Agency

De Main Card bestaat uit de volgende zes partijen.

- Jack Hermansson vs. Sean Strickland

- Punahele Soriano vs. Nick Maximov

- Shavkat Rakhmonov vs. Carlston Harris

- Sam Alvey vs. Brendan Allen

- Tresean Gore vs. Bryan Battle

- Julian Erosa vs. Steven Peterson

Picks Hermansson vs. Strickland (3-5)

Hermansson: Coenen, Schrik, Dekker

Strickland: Struve, El Ahmadi, Kornman, Dorff, Skate



Picks Soriano vs. Maximov (5-3)

Soriano: Coenen, Kornman, Dekker. Dorff, Skate

Maximov: Struve, El Ahmadi, Schrik



Picks Rakhmonov vs. Harris (7-1)

Rakhmonov: Coenen, Struve, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Skate

Harris: El Ahmadi



Picks Alvey vs. Allen (0-8)

Alvey:

Allen: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Skate



Picks Gore vs. Battle (4-4)

Gore: El Ahmadi, Schrik, Dorff, Skate

Battle: Coenen, Struve, Kornman, Dekker



Picks Erosa vs. Peterson (6-2)

Erosa: Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Skate

Peterson: Coenen, Dorff

TUSSENSTAND

Sander Schrik (5-0)

Guest Pickers (4-1)

Stefan Struve (3-2)

Nesim El Ahmadi (3-2)

Kris Dekker (3-2)

Marcel Dorff (3-2)

Marloes Coenen (2-3)

Dennis Kornman (2-3)

Waar kijk je?

Het programma op Eurosport begint vanaf 00:00 uur zondagochtend. Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen blikken vooruit op het evenement. Daarna kun je aansluitend vanaf 01:00 uur op de PPV live bekijken.

Wil je dit evenement niet missen? Maak dan nu gebruik van de korting tot 20 februari. Bekijk het eerste jaar UFC voor maar €29,99 op discovery+. Alle Main Card-gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

Main Card/PPV

Jack Hermansson vs. Sean Strickland

Punahele Soriano vs. Nick Maximov

Shavkat Rakhmonov vs. Carlston Harris

Sam Alvey vs. Brendan Allen

Tresean Gore vs. Bryan Battle

Julian Erosa vs. Steven Peterson

Preliminary Card

Miles Johns vs. John Castañeda

Hakeem Dawodu vs. Mike Trizano

Chidi Njokuani vs. Marc-André Barriault

Alexis Davis vs. Julija Stoliarenko

Jailton Almeida vs. Danilo Marques

Jason Witt vs. Phil Rowe

Malcolm Gordon vs. Denys Bondar

UFC UFC Columbus | Zwaar geschut ingezet bij partij tussen Alexey Oleynik en Ilir Latifi 6 UUR GELEDEN