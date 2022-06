Deze week de zes main card partijen van de UFC Austin card.

Dit zijn de deelnemers.

Ad

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Pieter Buist (Bellator MMA vechter & UFC Austin guest picker)

UFC UFC | Sandhagen vs. Yadong is het main event op 17 september 7 UUR GELEDEN

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan de talentvolle Bellator MMA vechter Pieter Buist. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Ik ga voor Calvin Kattar. Ik vind hem een completere vechter dan Josh Emmett, maar ik verwacht dat het zeker spannend zal worden. Kattar wint uiteindelijk via TKO in de derde ronde."

MMA vechter Pieter Buist (Photo Credits: Buist IG/ONE Championship) Foto: Other Agency

De Main Card bestaat uit de volgende zes partijen

- Calvin Kattar vs. Josh Emmett

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

- Tim Means vs. Kevin Holland

- Joaquin Buckley vs. Albert Duraev

- Damir Ismagulov vs. Guram Kutateladze

- Julian Marquez vs. Gregory Rodrigues

Picks Kattar vs. Emmett (8-0)

Kattar: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Buist

Emmett: -

Picks Cerrone vs. Lauzon (1-7)

Cerrone: Struve

Lauzon: Coenen, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, Buist

Picks Means vs. Holland (2-6)

Means: El Ahmadi, Schrik

Holland: Coenen, Struve, Kornman, Dekker, Dorff, Buist

Picks Buckley vs. Duraev (3-5)

Buckley: Coenen, Kornman, Buist

Duraev: Struve, El Ahmadi, Schrik, Dekker, Dorff

Picks Ismagulov vs. Kutateladze (5-3)

Ismagulov: Struve, Kornman, Dekker, Dorff, Buist

Kutateladze: Coenen, El Ahmadi, Schrik

Picks Marquez vs. Rodrigues (4-4)

Marquez: Coenen, El Ahmadi, Schrik, Kornman

Rodrigues: Struve, Dekker, Dorff, Buist

Tussenstand

Kris Dekker 69-26 (5-0)

Sander Schrik 64-32 (4-1)

Dennis Kornman 62-33 (1-4)

Stefan Struve 62-33 (3-2)

Marcel Dorff 61-34 (5-0)

Nesim El Ahmadi 59-36 (3-2)

Marloes Coenen 57-38 (2-3)

Guest Pickers 56-39 (3-2)

Waar kijk je UFC Austin?

De previewshow begint zondagochtend 19 juni om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

De volledige card van UFC Austin

Main Card

- Calvin Kattar vs. Josh Emmett

- Donald Cerrone vs. Joe Lauzon

- Tim Means vs. Kevin Holland

- Joaquin Buckley vs. Albert Duraev

- Damir Ismagulov vs. Guram Kutateladze

- Julian Marquez vs. Gregory Rodrigues

Preliminary Card

- Adrian Yanez vs. Tony Kelley

- Jasmine Jasudavicius vs. Natalia Silva

- Court McGee vs. Jeremiah Wells

- Ricardo Ramos vs. Danny Chavez

- Maria Oliveira vs. Gloria de Paula

- Eddie Wineland vs. Cody Stamann

- Phil Hawes vs. Deron Winn

- Roman Dolidze vs. Kyle Daukaus

UFC UFC Austin | Officiële wegingen: Main card vechters binnen 20 minuten gewogen, Kelley mist gewicht 11 UUR GELEDEN