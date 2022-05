Deze week de vijf main card partijen van de UFC Vegas 55 card.

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Terrance McKinney (UFC Lightweight & UFC Vegas 55 guest picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is dat niemand minder dan UFC lichtgewicht vechter Terrance McKinney. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Holm gaat winnen. Het verdedigen van takedowns is uitstekend en ze is individueel gewoon ook sterker. Ze weet perfect afstand te houden en haar spel iedere partij naar een hoger level te brengen."

Terrance McKinney is de UFC Vegas 55 guest picker Foto: Getty Images

De Main Card bestaat uit de volgende vijf partijen

- Holly Holm vs. Ketlen Vieira

- Santiago Ponzinibbio vs. Michel Pereira

- Chidi Njokuani vs. Dusko Todorovic

- Polyana Viana vs. Tabatha Ricci

- Eryk Anders vs. Jun Yong Park

Picks Holm vs. Vieira (8-0)

Holm: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, McKinney

Vieira: -

Picks Ponzinibbio vs. Pereira (6-2)

Ponzinibbio: Struve, El Ahmdai, Schrik, Dekker, Dorff, McKinney

Pereira: Coenen, Kornman

Picks Njokuani vs. Todorovic (8-0)

Njokuani: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dekker, Dorff, McKinney

Todorovic: -

Picks Viana vs. Ricci (2-6)

Viana: Coenen, Struve

Ricci: Schrik, El Ahmadi, Kornman, Dekker, Dorff, McKinney

Picks Anders vs. Park (7-1)

Anders: Coenen, Struve, El Ahmadi, Schrik, Kornman, Dorff, McKinney

Park: Dekker

Tussenstand

Kris Dekker 55-24 (3-3)

Dennis Kornman 53-26 (4-2)

Stefan Struve 53-26 (5-1)

Sander Schrik 51-28 (4-2)

Marcel Dorff 50-29 (2-4)

Guest Pickers 49-30 (2-4)

Nesim El Ahmadi 49-30 (3-3)

Marloes Coenen 47-32 (4-2)

Waar kijk je UFC Vegas 55?

De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+

De volledige UFC Vegas 55 card

Main Card

