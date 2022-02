Deze week de vijf main card partijen van de UFC Vegas 49 card..

Dit zijn de deelnemers.

- Marloes Coenen (Voormalig Strikeforce kampioene/Analist UFC op Eurosport)

- Stefan Struve (Voormalig UFC heavyweight contender/Analist UFC op Eurosport)

- Nesim El Ahmadi (Presentator UFC op Eurosport/Influencer)

- Sander Schrik (Commentator UFC op Eurosport)

- Dennis Kornman (Executive Producer UFC op Eurosport)

- Kris Dekker (Redactie UFC op Eurosport)

- Marcel Dorff (Redactie UFC op Eurosport)

- Tyrone Sterkenburg (Nederlands toptalent in het worstelen & UFC Vegas 49 Guest Picker)

Iedere week zullen we ook een "guest picker" de gevechten laten kiezen. Deze week is niemand minder dan het Nederlandse worsteltalent Tyrone Sterkenburg. Eveneens gaf hij ook een toelichting over zijn keuze voor het Main Event.

"Makhachev gaat winnen. Hij is geduldig en heeft genoeg ervaring staand om Green uit te schakelen. Ook heeft Green het gevecht met minder dan 2 weken voorbereiding aangenomen. Hij zal niet 100% scherp zijn denk ik."

Tyrone Sterkenburg is de UFC Vegas 49 guest picker Foto: Eurosport

De Main Card bestaat uit de volgende vijf partijen

Islam Makhachev vs. Bobby Green

Misha Cirkunov vs. Wellington Turman

Ji Yeon Kim vs. Priscila Cachoeira

Arman Tsarukyan vs. Joel Alvarez

Armen Petrosyan vs. Gregory Rodrigues

Picks Makhachev vs. Green (8-0)

Makhachev: Coenen, Struve, Schrik, Dekker, El Ahmadi, Kornman, Dorff, Sterkenburg

Green: -

Picks Cirkunov vs. Turman (8-0)

Cirkunov: Coenen, Struve, Schrik, Dekker, El Ahmadi, Konrman, Dorff, Sterkenburg

Turman: -

Picks Kim vs. Cachoeira (5-3)

Kim: Coenen, Struve, El Ahmadi, Kornman, Dorff

Cachoeira: Schrik, Dekker, Sterkenburg

Picks Tsarukyan vs. Alvarez (6-2)

Tsarukyan: Schrik, Dekker, El Ahmadi, Kornman, Dorff, Sterkenburg

Alvarez: Coenen, Struve

Picks Petrosyan vs. Rodrigues (2-6)

Petrosyan: Schrik, Dorff

Rodrigues: Coenen, Struve, Dekker, El Ahmadi, Kornman, Sterkenburg

Tussenstand

Stefan Struve 14-7 (3-2)

Sander Schrik 14-7 (4-1)

Kris Dekker 14-7 (4-1)

Dennis Kornman 14-7 (5-0)

Nesim El Ahmadi 12-9 (2-3)

Marloes Coenen 12-9 (3-2)

Marcel Dorff 12-9 (3-2)

Guest Pickers 11-10 (2-3)

Waar kijk je?

Het programma op Eurosport begint vanaf 00:00 uur zondagochtend. Nesim El Ahmadi & Marloes Coenen blikken vooruit op het evenement. Daarna kun je aansluitend vanaf 01:00 uur op discovery+ de PPV live bekijken.

Wil je dit evenement niet missen? Alle Main Card-gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken.

