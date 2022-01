Het Main Event is een gevecht om de UFC heavyweight titel tussen de knockout artist en kampioen Francis Ngannou en de interim-kampioen en nog ongeslagen Ciryl Gane. Het is een partij waar al maanden reikhalzend naar wordt uitgekeken door de MMA-liefhebber.

Ngannou met voormalig coach Fernand Lopez Foto: Getty Images

Ngannou vs. Gane is een beladen gevecht

Beide vechters trainden ooit een tijdje samen bij de MMA Factory gym in Parijs. Na onenigheid tussen eigenaar en hoofdcoach Fernand Lopez verliet Ngannou de gym om in de Verenigde Staten te gaan trainen. Gane is nu dé heavyweight van het Franse MMA team. Een partij dus met een verhaal.

Tijdens de partij vóór het Main Event staan flyweight kampioen Brandon Moreno en voormalig kampioen Deiveson Figueiredo voor de derde maal tegenover elkaar. De eerste partij tussen beide mannen eindigde onbeslist, waardoor Figueiredo de kampioen bleef.

Echter wist Moreno in de meest recente ontmoeting de titel af te pakken van de Braziliaan door hem via Rear Naked Choke submission te finishen. Nu staat partij drie op het programma om voor eens en altijd duidelijk te maken wie de beste is.

Figueiredo draagt Moreno na zijn titelverlies tegen de Mexicaan Foto: Getty Images

Verder staan er nog drie partijen op de Main Card. Michel Pereira, die eigenlijk afgelopen zaterdag had moeten vechten tegen Andre Fialho, werd een week opgeschoven nadat er iemand in het kamp van Pereira positief had getest op COVID-19. Nu zal de partij alsnog gaan plaatsvinden.

Over de tweede partij op de PPV zijn nog vragen. Alexey Oleynik zou het gaan opnemen tegen Greg Hardy Jr. in de heavyweight divisie. Echter raakte Oleynik geblesseerd. Hierdoor wees de UFC de Moldaviër Serghei Spivac aan als vervanger. Maar een dag later zou Hardy Jr. met een blessure afzeggen. Het is onbekend of Spivac op het evenement blijft. Zo niet dan is de verwachting dat de prelim partij tussen de ongeslagen Ilia Topuria en Charles Jourdain zal worden doorgeschoven.

De PPV wordt geopend door Cody Stamann. De Amerikaan neemt het op tegen Said Nurmagomedov (overigens geen familie van Khabib). Dit gevecht vindt plaats in de bantamweight divisie. Beide mannen staan net buiten de Top 15 van de divisie.

UFC 270 Line-up

Main Card/PPV

Francis Ngannou vs. Ciryl Gane (HW Championship)

Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo (FLYW Championship)

Michel Pereira vs. Andre Fialho

Serghei Spivac vs. TBA

Cody Stamann vs. Said Nurmagomedov

Preliminary Card

Rodolfo Vieira vs. Wellington Turman

Raoni Barcelos vs. Victor Henry

Ilia Topuria vs. Charles Jourdain

Jack Della Maddalena vs. Pete Rodriguez

Early Preliminary Card

Tony Gravely vs. Saimon Oliveira

Michael Morales vs. Trevin Giles

Silvana Gomez Juarez vs. Vanessa Demopoulos

Matt Frevola vs. Genaro Valdez

Kay Hansen vs. Jasmine Jasudavicius

