Chimaev komt uit voor Zweden, echter werd hij geboren in 1994 in Tsjetsjenië. Om precies te zijn in het dorpje Beno-Yurt. Chimaev beoefende al sinds zijn vijfde levensjaar het worstelen. Het werd hem in principe met de paplepel ingegoten. Dit kwam omdat ook zijn broer Artur worstelde. Chimaev won meerdere worsteltoernooien als junior in Rusland.

Val van betonnen trap

Chimaev groeide op in armoede en tijdens twee oorlogen. De jonge Chimaev viel als tweejarige van een betonnen trap. Hier hield hij meerdere gebroken tanden en een gebroken neus aan over. Eveneens hield hij er een afwijkend neustussenschot aan over dat er voor zorgde dat hij maar door een neusgat kan ademhalen. Chimaev hield hier ook zijn inmiddels kenmerkende litteken op zijn bovenlip aan over.

Een jonge Chimaev Foto: Other Agency

Op zijn achttiende vertrok hij samen met zijn moeder naar Zweden. Hier werd hij herenigd met zijn broer Artur die inmiddels al een paar jaar werkte in dat land. Chimaev bleef ook in Zweden worstelen en werd in 2016, 2017 en 2018 nationaal worstelkampioen. Chimaev kon zich niet meten met worstelaars uit andere landen omdat hij als asielzoeker verbleef in Zweden en hierdoor niet in aanmerking kwam voor internationale toernooien.

Eerste aanraking met MMA

Chimaev die bij een kleine pluimveehouderij in Kalmar bijverdiende kwam voor het eerst in aanraking met MMA in 2015. Destijds zag hij op televisie de Ier Conor McGregor de vedergewicht titel winnen tegen MMA legende Jose Aldo. Het was voor Chimaev een openbaring die geen idee had wat MMA inhield, maar wel wist dat dit iets was waarin hij in de toekomst zijn brood kon gaan verdienen.

Ilir Latifi & Alexander Gustafsson (Photo Credits: Latifi IG) Foto: Other Agency

In 2017 werd Chimaev door een vriend uitgenodigd om een keer een dag mee te lopen bij het Allstars Training Centre. De gym waar onder meer Alexander Gustafsson en Ilir Latifi trainden. Chimaev zag het helemaal zitten en vroeg aan de BJJ coach of hij hem wilde trainen als hij in Stockholm kwam wonen. De coach stemde in waarna Chimaev zijn baan opzegde in Kalmar en zich vestigde in een van de kamers in de sportschool.

Chimaev werd heel erg geholpen door zijn teamgenoten Reza Madadi en Alexander Gustafsson die hem onder meer financieel hielpen en ook zorgde voor sportkledij. Chimaev had zelf een beveiligingsbaan, maar kon daar nauwelijks van rondkomen.



(Dat Chimaev iemand was die indruk maakte blijkt wel uit deze clip uit 2017. Chimaev had destijds nog geen partij op zijn naam staan. Bekijk de clip)

Ongeslagen reeks

Na vier gevechten in het amateurcircuit die allemaal voortijdig werden beslist maakte Chimaev in 2018 al de overstap naar de professionals. Na twee partijen te hebben gewonnen in Zweden klopte het bekende Brave CF al aan. Chimaev ging in zee met de grootste organisatie uit het Midden-Oosten. Ook bij Brave CF was Chimaev niet te stuiten en wist hij binnen een jaar tijd al zijn vier partijen voortijdig te beslissen. Onder meer de zeer sterke Islam Aliskerov werd zwaar knockout geslagen. Chimaev zou worden ingepland voor een titelgevecht tegen Jarrah Al Silawi. Die partij zou in verband met de coronapandemie nooit plaatsvinden.

Chimaev die dus zonder gevecht zat ging in 2020 op goed geluk in de zomer naar Abu Dhabi. De ongeslagen vechter hoopte dat hij kon invallen mocht er iemand geblesseerd raken tijdens de UFC evenementen die daar gehouden werden. Chimaev had het geluk aan zijn kant. Dusko Todorovic raakte geblesseerd waarna John Phillips zonder tegenstander zat. Chimaev kreeg zijn kans van de UFC en greep die kans volledig. Via een complete dominatie en een D'Arce Choke submission in de tweede ronde won de ongeslagen Chimaev zijn UFC debuut en ook de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar.

Van niets naar 100.000 dollar aan bonussen in 10 dagen

Chimaev zou 10 dagen later wederom vechten voor de UFC. Ditmaal een gewichtsklasse lager (weltergewicht) tegen Rhys McKee. De Noord-Ier werd via TKO in de eerste ronde gefinisht en Chimaev pakte wederom de Performance of the Night bonus. Een nieuwe ster leek geboren in de UFC. Zeker toen Chimaev twee maanden later nog geen vijftien seconden nodig had om Gerald Meerschaert zwaar knockout te slaan leek de opmars van de Tsjetsjeense Zweed niet te stoppen.

Uiteindelijk zou Chimaev liefst dertien maanden niet vechten en wilde hij zelfs zijn carrière beëindigen. Dit nadat Chimaev ernstige problemen ondervond van een COVID-19 besmetting. De ongeslagen vechter kwam zelfs over naar Las Vegas om de beste zorg te krijgen. Chimaev was eigenwijs en bleef doortrainen. Dit bevorderde echter het herstel niet. Uiteindelijk zou Chimaev terugkeren in de Octagon in oktober 2021 tegen Li Jingliang. Het moest Chimaev's moeilijkste partij tot dusver gaan worden. Niets bleek minder waar. Chimaev speelde met de Chinees en finishte hem vrij rap via Rear Naked Choke in de eerste ronde.

Superster in wording

De UFC wist vervolgens zeker dat ze een toekomstige superster in handen hadden. Nu mag Chimaev gaan proberen het op te nemen en te winnen van voormalig titeluitdager Gilbert Burns. Mocht Chimaev wederom winnen dan is een titelpartij tegen kampioen Kamaru Usman zeer dichtbij voor de sterke vechter uit Beno-Yurt.

Is Khamzat Chimaev de nieuwe superster van de UFC Foto: Getty Images

Waar kijk je?

Wil je de partij tussen Gilbert Burns en Khamzat Chimaev niet missen? Sluit dan een abonnement af op discovery+ . Alle Main Card gevechten (inclusief PPV’s) kun je hier bekijken. Mis ook niet de preview show met Nesim El Ahmadi, Marloes Coenen & Stefan Struve. Deze zal te zien zijn op Eurosport vanaf 03:00u zaterdagavond. Een uur later schakelen we over naar de main card op discovery+.

