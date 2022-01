Het gevecht tussen beide vechters werd al een tijdje over gesproken in de wandelgangen, maar is zojuist officieel door de UFC aangekondigd. Beide atleten treffen elkaar in de Octagon van de O2 Arena te Londen.

Nikita Krylov is de nummer 9 in de UFC licht-zwaargewicht rankings. De Oekraïner vocht in het begin van zijn UFC carrière op zwaargewicht, maar sinds zijn comeback in 2018 heeft hij zijn volle focus op de licht-zwaargewicht divisie. Krylov heeft het echter moeilijk in de UFC. De Oekraïner won slechts twee van zijn vijf partijen sinds zijn terugkeer in de UFC.

Zo werd er gewonnen van Ovince St.Preux en Johnny Walker, maar waren mannen als Jan Blachowicz en Glover Teixeira te sterk voor de man uit Chroestalny. Tijdens zijn meest recente partij verloor Krylov van Magomed Ankalaev waardoor hij zal moeten winnen van Paul Craig om zijn positie binnen de rankings te houden.

Paul Craig gaat proberen zijn stijgende lijn vast te houden tijdens UFC Londen Foto: Getty Images

Craig staat drie plekken onder Krylov. De Schot is een sterke grondvechter binnen de UFC. Craig werd in 2016 door de UFC getekend en begon sterk met een debuut overwinning tegen Henrique da Silva. Echter kwam er vervolgens ruis op de lijn en verloor Craig tweemaal via KO. Vervolgens vocht de Schot ook een kansloze partij tegen Magomed Ankalaev. Ankalaev domineerde de partij, maar tikte een seconde voor het einde af op een Triangle Choke submission van Craig.

De Schot liet na de partij weten dat als hij verloren had hij per direct gestopt was. Craig wisselde vervolgens overwinningen met verliespartijen af, maar heeft sinds 2019 niet meer verloren. Craig bleef ongeslagen in zijn laatste vijf partijen. Onder meer MMA legende Shogun Rua en Jamahal Hill werden gefinisht.

UFC London

Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

Arnold Allen vs. Dan Hooker

Nikita Krylov vs. Paul Craig

Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

Jack Shore vs. Timur Valiev



Gunnar Nelson vs. Claudio Silva

Nathaniel Wood vs. Liudvik Sholinian

Makwan Amirkhani vs. Mike Grundy

Molly McCann vs. Luana Carolina



Paddy Pimblett vs. Kazula Vargas

Cody Durden vs. Muhammad Mokaev

Jake Hadley vs. Allan Nascimento

Cory McKenna vs. Elise Reed

