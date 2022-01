Echter hoefde de organisatie niet lang te zoeken. Charles Rosa die zichzelf aanbood om volgende week een short notice partij aan te nemen kreeg het voorstel om echter deze week al in te stappen.

Rosa accepteerde de partij tegen TJ Brown. Het gevecht tussen Brown en Benitez zou in de featherweight divisie plaatsvinden. Maar in verband met tijdgebrek om gewicht te halen voor Rosa is het nieuwe gevecht tussen Brown en Rosa nu in de lightweight divisie.

Ad

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC Lightweight vechters Smith en Gonzalez toegevoegd aan UFC 272 14 UUR GELEDEN

Rosa tekende eveneens een nieuwe deal voor vier partijen bij de UFC. MMA journalist Ariel Helwani meldde het nieuws via social media. Het UFC evenement dat aankomende zaterdag in het UFC APEX plaats zal vinden bestaat hierdoor weer uit 11 partijen.

Bekijk hieronder het volledige programma.

Main Card

Calvin Kattar vs. Giga Chikadze

Katlyn Chookagian vs. Jennifer Maia

Brandon Royval vs. Rogerio Bontorin

Jake Collier vs. Chase Sherman

Bill Algeo vs. Joanderson Brito

Preliminary Card

Jamie Pickett vs. Joseph Holmes

Court McGee vs. Ramiz Brahimaj

TJ Brown vs. Charles Rosa

Dakota Bush vs. Viacheslav Borshchev

Brian Kelleher vs. Saidyokub Kakhramonov

Silvana Gomez Juarez vs. Vanessa Demopoulos

UFC Parsons en Gillmore strijden om eerste UFC overwinning 14 UUR GELEDEN