Zowel Parsons als Cosce wist zijn UFC-debuut niet te winnen. Parsons pakte vorig jaar juli een short notice-partij aan binnen de UFC tegen Daniel Rodriguez. Parsons verloor via TKO in de eerste ronde.

Echter was dit zoals eerder al aangegeven een invalpartij en zal hij ditmaal wel een volledig trainingskamp hebben. Parsons had een winstreak van vier partijen toen hij bij de UFC tekende.

Broers Cosce

Tegenstander Louis Cosce werd samen met zijn broer Orion tijdens de Dana White's Contender Series in 2020 gecontracteerd. Ondanks een sterk begin tijdens zijn debuutpartij in de UFC tegen Sasha Palatnikov liet de cardio van Cosce hem in de steek.

Cosce verloor in de derde ronde via TKO en verloor daarmee eveneens zijn ongeslagen status. Opvallend was wel dat beide mannen de Fight of the Night-bonus kregen. Een unicum voor de openingspartij van de avond tijdens een PPV-evenement.

