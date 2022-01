Magny treft hierdoor Griffin tijdens UFC Columbus op 26 maart. Het is voor de UFC de eerste Fight Night card binnen de Verenigde Staten voor een volle zaal. Podcaster en Twitteraar MagicM_MMA meldde de partij. Wij kunnen bevestigen dat de contracten inmiddels getekend zijn.

Magny is een van de bekendere gezichten in de UFC welterweight divisie. De Amerikaan kwam via het zestiende seizoen van The Ultimate Fighter in 2013 de UFC binnen. Magny werd in de halve finales uitgeschakeld van dat toernooi maar kreeg toch een contract bij de UFC. In negen jaar tijd vocht Magny liefst 25 partijen voor de UFC. Magny won er hiervan achttien. Onder meer Kelvin Gastelum, Johny Hendricks, Robbie Lawler en Carlos Condit kwamen allemaal te kort tegen de cardiomachine. Magny won zijn meest recente partij in mei vorig jaar door Geoff Neal via unanimous decision te verslaan.

Tegenstander Max Griffin vecht sinds 2016 voor de UFC. De Amerikaan had een zeer moeilijke start binnen de UFC. Zo won Griffin slechts drie van zijn eerste negen partijen. Wel zaten hier controversiële verliespartijen tussen tegen zowel Thiago Alves als Alex Oliveira. De UFC bleeft echter in Griffin geloven en boodt hem een nieuwe verbintenis aan. Dit lijkt zich tot dusver meer dan uit te betalen. Griffin won zijn laatste drie partijen. Tijdens zijn meest recente gevecht won hij via unanimous decision van voormalig interim kampioen Carlos Condit.

