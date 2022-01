Beide atleten troffen elkaar al in 2016. Destijds in New York won Luque de partij via een keiharde KO in de eerste ronde. Nu gaan beide vechters het Main Event vechten op 16 april. ESPN MMA maakte het gevecht bekend.

Luque is bezig aan een fantastische run in de divisie. De Sanford MMA vechter won zijn laatste vier partijen allemaal voortijdig. Onder meer Michael Chiesa en voormalig kampioen Tyron Woodley werden gefinisht. Luque pakte eveneens in zijn laatste drie partijen een bonus van 50.000 dollar. Luque won veertien van in totaal zeventien wedstrijden binnen de organisatie. Al zijn debuut en gevechten tegen Leon Edwards en Stephen Thompson werden verloren. Luque werd in de UFC nog nooit gefinisht.

Tegenstander Belal Muhammad vecht sinds 2016 in de UFC. De Amerikaan van Palestijnse afkomst is bezig aan een zeer sterke opmars in de divisie. De nummer 5 van de weltergewicht rankings is ongeslagen in zijn laatste zeven partijen. Muhammad wist onder meer belangrijke overwinningen te pakken tegen voormalig titeluitdagers Stephen Thompson en Demian Maia. Muhammad verloor slechts driemaal in zijn UFC carrière. Tijdens zijn debuut was Alan Jouban te sterk en ook Geoff Neal versloeg de Roufusport vechter. En zoals eerder genoemd werd dus ook de eerste partij tegen Luque verloren. Muhammad kan dat verlies op 16 april proberen recht te zetten.

UFC op 16 april



Vicente Luque vs. Belal Muhammad

Miguel Baeza vs. Dhiego Lima

Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins



Chris Barnett vs. Martin Buday

Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

