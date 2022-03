De opbrengst van de verkoop zal gaan naar een liefdadigheidsstichting ten behoeve van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Het is zeer opvallend, maar aan de ene kant ook niet gek dat McGregor zijn naam in 'de mix' gooit. De Ier liet een tijd geleden ook al weten interesse te hebben in het overnemen van Manchester United. McGregor is fan van 'The Mancunians' dus is het vrij apart dat de Ierse superster interesse heeft in Chelsea.

Maar zoals vaker staat de Ier ook ontzettend graag in de spotlights. De laatste jaren meer buiten de UFC Octagon dan erbinnen.

De voormalig twee-divisie kampioen is al vaak in opspraak gekomen. Zo ging sloeg hij een man in een café in zijn gezicht, maakte hij ruzie tijdens feestjes met de Amerikaanse rapper Machine Gun Kelly en had hij ook een handgemeen met een bekende lokale Italiaanse DJ.

Eveneens is de Ier al meerdere malen in verband gebracht met het beruchte Ierse ‘Kinahan Cartel’ en is hij al een keer slaags geraakt met twee leden hiervan.

Het is dus maar de vraag of Chelsea überhaupt zit te wachten op iemand die regelmatig op een negatieve manier in de media verschijnt. Echter zegt de Ier dus wel degelijk interesse te hebben in de Champions League-titelhouder en wereldkampioen voor clubteams.

Of die interesse ook serieus is, valt dus nog te bezien.

