Beide vrouwen hebben dit bevestigd na een bericht van MMA Junkie . Het evenement heeft op dit moment nog geen locatie.

Zowel Mazany als Young hebben nog niet echt een rol van betekenis kunnen spelen in de UFC. Mazany kwam de organisatie binnen in 2014. Ze nam destijds als ongeslagen vechtster een invalpartij aan tegen Sara McMann. Mazany verloor die partij. In haar daarop volgende drie partijen werd alleen gewonnen van de Chinese Wu Yanan en gaf de UFC de Amerikaanse geen nieuwe verbintenis. Uiteindelijk keerde ze terug bij de organisatie in 2020. Sindsdien won Mazany een van in totaal drie partijen. Het is duidelijk dat Mazany zal moeten winnen tegen Shanna Young.

Ad

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC UFC 270 - Ngannou vs Gane 5 UUR GELEDEN

Young probeerde in 2019 via de Dana White's Contender Series een UFC contract af te dwingen. Echter verloor ze van Sarah Alpar. De UFC zou uiteindelijk ruim een half jaar later Young alsnog de kans geven. Young heeft echter nog niet kunnen overtuigen. Ze verloor haar beide partijen. Young gaat nu terug naar de flyweight divisie. De divisie waar ze in vocht voordat ze bij de UFC tekende en wel succesvol was. Voor Young geldt hetzelfde als voor Mazany, verliezen is geen optie.

UFC UFC 270 - Ngannou vs Gane 5 UUR GELEDEN