Gezondheidsproblemen

Iets meer dan twee weken geleden liet manager Ali Abdelaziz op Twitter al weten dat Anthony Johnson problemen had met zijn gezondheid en vroeg hij om steun bij de MMA community. Echter was op dat moment nog niet bekend wat precies de oorzaak was van de gezondheidsproblemen van ‘Rumble’.

Publiekslieveling

Johnson was iemand waar het publiek kaartjes voor kocht. ‘Rumble’ tekende bij de UFC in 2007. Tot aan zijn partij in 2012 tegen Vitor Belfort vocht de Amerikaan in de weltergewicht divisie. Echter had hij steeds meer moeite met gewicht halen. De vraag was of Johnson zijn knock-out power ook kon aanwenden in de zwaardere gewichtsklassen.

De overstap

Johnson verliet de UFC voor twee jaar en wist ondertussen overwinningen in het zwaargewicht en licht-zwaargewicht te pakken tegen onder meer Andrei Arlovski en Mike Kyle. In 2014 keerde hij als licht-zwaargewicht terug in de UFC. Dit zou zijn beste periode in zijn MMA carrière inluiden.

De hoogtijdagen

Na overwinningen op Phil Davis en Antonio Rogerio Nogueira wist Johnson topcontender Alexander Gustafsson in Stockholm via TKO in de eerste ronde te stoppen. Gevolg was dat hij voor de titel mocht vechten tegen Daniel Cormier. Helaas voor Johnson kwam tijdens die partij zijn zwakte naar voren en dat is het grondspel. Cormier won het gevecht via Rear Naked Choke submission in de derde ronde.

Knock-out specialist

Johnson bleef echter als een bulldozer door de divisie gaan en won drie partijen op rij via knock-out. Waaronder een overwinning tegen topcontender Glover Teixeira. Johnson sloeg de Braziliaan zwaar knock-out binnen dertien seconden. Het zorgde ervoor dat ‘Rumble’ een nieuwe kans kreeg tegen Cormier.

Tweede poging

Cormier had ditmaal maar twee rondes nodig om Johnson via Rear Naked Choke submission te finishen. Johnson wilde vervolgens stoppen, maar leek drie jaar later in 2020 zijn comeback te gaan maken voor de UFC. Echter bleef die comeback uit en gingen beide partijen uit elkaar en tekende Johnson bij Bellator MMA.

Bellator MMA

Johnson zou in het licht-zwaargewicht toernooi zijn debuut maken in 2021 tegen Yoel Romero. Romero kwam echter niet door de medische testen en werd vervangen door de vrij onbekende Jose Augusto Azevedo. Johnson had veel moeite met de Braziliaan, maar wist zijn knock-out power aan te wenden en de KO overwinning in de tweede ronde te pakken.

De laatste keer

Johnson werd hierdoor in de halve finale gelinkt aan kampioen Vadim Nemkov, maar moest vanwege een niet bekend gemaakte ziekte afzeggen. Johnson hoopte eind 2022 alsnog te vechten, helaas is zijn partij tegen Azevedo zijn laatste geweest.

Anthony Johnson Foto: Getty Images

Met een 23-6 record in het MMA waarvan 17 knock-outs mag Johnson zich scharen in een rijtje van beste knock-out specialisten aller tijden. De Amerikaan vocht tweemaal voor de UFC titel en wist in totaal acht UFC bonussen in de wacht te slepen.

