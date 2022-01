Het gevecht vindt plaats in de light-heavyweight divisie. De locatie is de T-Mobile Arena te Las Vegas. De UFC maakte het gevecht bekend middels een persbericht.

Negumereanu maakte in 2019 met een 9-0 record zijn UFC debuut. Een goede eerste indruk maakte de Roemeen niet. Via unanimous decision werd verloren van Saparbeg Safarov. Het gevecht werd ontsierd door overtredingen van Safarov die niet werden bestraft door de dienstdoende scheidsrechter. Negumereanu verdween vervolgen twee jaar van het podium. Pas vorig jaar keerde "Nicu" terug en hoe. Negumereanu wist te imponeren met een overwinning tegen Aleksa Camur en een TKO overwinning in de eerste ronde tegen Ike Villanueva. Nu wacht nieuwkomer Ihor Potieria.

Potieria heeft in winstreak van 17 partijen!!

Potieria is een "character". Dit bleek wel tijdens zijn Dana White's Contender Series partij. De flamboyante en adremme Oekraïner liet geen spaan heel van tegenstander Łukasz Sudolski. De Pool werd gezien als een groot talent en was ongeslagen totdat hij tegen Potieria vocht. Met een winstreak van 17 (!!!) partijen stapt Potieria op 5 maart voor het eerst de Octagon in voor een officiële UFC partij.

Bekijk hieronder de UFC 272 card (tot dusver)

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Marina Rodriguez vs. Yan Xiaonan

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Jessica Eye vs. Manon Fiorot

Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov

Dustin Jacoby vs. Michal Oleksiejczuk

Sergey Spivak vs. Greg Hardy Jr.

Jalin Turner vs. Jamie Mullarkey

Maryna Moroz vs. Mariya Agapova

Devonte Smith vs. Erick Gonzalez

Nicolae Negumereanu vs. Ihor Potieria

