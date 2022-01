Echter maakte Hardy Jr. op Instagram bekend dat hij geblesseerd was geraakt aan zijn vinger en hierdoor niet zal kunnen vechten volgende week zaterdag tijdens UFC 270. Een tumultueuze laatste 24 uur met betrekking tot deze partij in de heavyweight divisie. Het is ook niet bekend of de UFC Spivac op het evenement zal houden of dat er wordt gekeken of de partij verschoven kan worden.

Wel heeft Jack Della Maddalena eindelijk een nieuwe tegenstander. De Australiër zat zonder opponent nadat Warlley Alves enkele weken geleden zich geblesseerd moest afmelden. De UFC heeft Pete Rodriguez gecontracteerd. Hij gaat het opnemen in de welterweight divisie tegen Della Maddalena. Eurosport kan dit bevestigen na een bericht van MMA Fighting. De voormalig rugby speler uit Australië is sinds zijn win tijdens de Dana White's Contender Series een publiekslieveling geworden.

Ad

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC Veteraan Guida treft jongeling Puelles op 23 april 5 UUR GELEDEN

Pete Rodriguez is pas 15 maanden professioneel MMA vechter

In een van de beste partij van 2021 versloeg hij Ange Loosa via unanimous decision. Tegenstander Rodriguez vecht pas 15 maanden professionele partijen. Hij won ze alle vier door middel van KO in de eerste ronde. Deze partij tussen de zeer attractief vechtende Della Maddalena en de KO specialist Rodriguez zou dus garant moeten staan voor spektakel.

UFC 270 Line-up



Main Card/PPV

Francis Ngannou vs. Ciryl Gane (HW Championship)

Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo (FLYW Championship)

Michel Pereira vs. Andre Fialho

Serghei Spivac vs. TBA

Cody Stamann vs. Said Nurmagomedov

Preliminary Card

Rodolfo Vieira vs. Wellington Turman

Raoni Barcelos vs. Victor Henry

Ilia Topuria vs. Charles Jourdain

Jack Della Maddalena vs. Pete Rodriguez

Early Preliminary Card

Tony Gravely vs. Saimon Oliveira

Michael Morales vs. Trevin Giles

Silvana Gomez Juarez vs. Vanessa Demopoulos

Matt Frevola vs. Genaro Valdez

Kay Hansen vs. Jasmine Jasudavicius

UFC UFC Vegas 46: Iedereen is op gewicht 7 UUR GELEDEN