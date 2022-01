Charles Oliveira treft Justin Gaethje op 7 mei tijdens UFC 274. Dit meldde ESPN zojuist na een gesprek met UFC-president Dana White. De locatie leek Rio de Janeiro te worden. Echter heeft de UFC daarvan afgezien en zal het evenement op een nog onbekende locatie in de Verenigde Staten worden gehouden.

Charles Oliveira is aan een ongekende reeks bezig in de UFC lichtgewicht divisie. Nadat Oliveira viermaal in vier jaar tijd over zijn streefgewicht binnen kwam voor zijn vedergewicht gevechten moest hij verplicht omhoog naar de lichtgewicht divisie. Dit bleek uiteindelijk een gouden greep. Sinds zijn verlies tegen Paul Felder in december 2017 verloor Oliveira niet meer.

Na acht overwinningen op rij tegen onder meer Kevin Lee en Tony Ferguson mocht Oliveira voor de vacante titel vechten tegen Michael Chandler. Oliveira won na een moeilijke eerste ronde uiteindelijk in de tweede ronde via TKO en werd de nieuwe kampioen. Eind vorig jaar verdedigde 'Do Bronx' voor het eerst met succes zijn titel door Dustin Poirier in de derde ronde via Rear Naked Choke submission te finishen. Nu treft hij Justin Gaethje.

Gaethje krijgt 2de kans om titel te winnen tijdens UFC 274

Gaethje is net als Oliveira een bonusmachine in de UFC. Gaethje won in negen partijen liefst tien bonussen in de UFC. Gaethje kwam in 2017 als ongeslagen vechter over van de WSOF (inmiddels PFL). Gaethje imponeerde tijdens zijn debuut met een overwinning tegen Michael Johnson. Gaethje verloor vervolgens tweemaal en moest een pas op de plaats maken. Echter kwam Gaethje ongelooflijk sterk terug met vier overwinningen. Alle vier overwinningen werden gepakt via (T)KO.

Gaethje versloeg Tony Ferguson voor de interim-titel en mocht zodoende om de titel vechten tegen Khabib Nurmagomedov. Nurmagomedov liet Gaethje geen kans waardoor Gaethje weer opnieuw kon beginnen. Althans, dat dacht iedereen. Nurmagomedov stopte per direct zijn carrière na afloop van deze partij. Gaethje vocht vervolgens eind 2021 tegen Michael Chandler. In een epische partij won Gaethje via unanimous decision en nu krijgt hij een nieuwe kans om de titel te winnen.

UFC 274

Glover Teixeira vs. Jiri Prochazka

Charles Oliveira vs. Justin Gaethje

Norma Dumont vs. Macy Chiasson

Lupita Godinez vs. Ariane Carnelossi

