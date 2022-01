De man die zichzelf 'The Next Conor McGregor' noemt, treft Weeks op 9 april. Dit maakte het management van Weeks bekend via social media.

Garry was een van de meest in het oog springende nieuwkomers vorig jaar. De Ier was ongeslagen kampioen bij de Cage Warriors-organisatie in zowel de lightweight als welterweight divisie. Garry brak vlak voor zijn overstap naar de UFC met zijn team en besloot bij het Sanford MMA te gaan trainen. De Nederlander Henri Hooft is een van de toptrainers van dat team.

Ad

Garry noemt zichzelf 'The Next Conor McGregor'

UFC UFC komt terug naar Europa - UFC London bevestigd 8 UUR GELEDEN

Garry's debuut in de UFC was in New York tegen Jordan Williams. Garry had het moeilijk, maar wist met een rake stoot vlak voor het einde van de eerste ronde het tij te keren en het gevecht via KO te winnen. Garry treft nu Darian Weeks. De Amerikaan Weeks zou eigenlijk via de Dana White's Contender Series de UFC proberen binnen te komen.

Weeks testte echter positief voor COVID-19 en zag zijn droom op dat moment in duigen vallen. Echter had de UFC een vervanger nodig om het op te nemen tegen Bryan Barberena. Weeks nam de partij aan. Weliswaar werd de partij verloren via unanimous decision. Weeks had laten zien op het niveau meer dan mee te kunnen en mag nu zijn waarde gaan laten zien met een volledig trainingskamp.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

De UFC 273 partijen tot dusver

Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

Aljamain Sterling vs. Petr Yan

Irene Aldana vs. Aspen Ladd

Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura



Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

Julio Arce vs. Daniel Santos

Pat Sabatini vs. Gavin Tucker

Ian Garry vs. Darian Weeks

Mickey Gall vs. Mike Malott

UFC Sabatini vs. Tucker toegevoegd aan UFC 273 19 UUR GELEDEN