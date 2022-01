Maar we beginnen met de eerste partijen van het evenement

Vier vrouwen op de Early Prelims

Tijdens de Early Prelims stonden twee partijen bij de vrouwen op het programma. Kay Hansen maakte haar opwachting in de vlieggewicht divisie tegen de Canadese debutante Jasmine Jasudavicius. De laatstgenoemde was over het geheel gezien veel sterker en wist met haar grondwerk Hansen weinig ruimte te bieden. Jasudavicius pakte haar eerste UFC-overwinning via unanimous decision.

Dit deed Vanessa Demopoulos eveneens. Zij maakte voor de tweede maal haar opwachting in de Octagon, tegen ditmaal Silvana Gomez Juarez. Juarez wist Demopoulos vroeg in de wedstrijd zwaar knockdown te slaan. Demopoulos herstelde wonderwel en pakte een Armbar submission enkele minuten later. Demopoulos kreeg van de UFC de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar voor de finish.

Vanessa Demopoulos viert Armbar overwinning tegen Silvana Gomez Juarez Foto: Getty Images

Knotsgekke eerste ronde

De normale prelims trapten af met een partij in de lichtgewicht divisie tussen Matt Frevola en debutant Genaro Valdez. Een ongekende slooppartij deed zich voor in de eerste ronde. Frevola wist zijn Mexicaanse tegenstander liefst viermaal knockdown te slaan. Uiteindelijk kwam dienstdoende scheidsrechter Mark Beltran ertussen. Frevola pakte een nodige overwinning via TKO.

Na deze partij volgde een gevecht in de bantamgewicht divisie tussen Tony Gravely en debutant Saimon OIiveira. Ondanks dat Oliveira goed vocht was het Gravely die zijn worstelen gebruikte en het spel van Oliveira wist te neutraliseren. Het was qua spektakel misschien niet de meest fantastische partij, maar Gravely zal daar met een unanimous decision overwinning niet om malen.

De prelims gingen verder met een partij tussen twee debutanten. De hoog aangeschreven Jack Della Maddalena nam het op tegen Pete Rodriguez.Rodriguez had tot dusver in zijn carrière viermaal gevochten. Vier overwinningen en vier knockouts in de eerste ronde. Echter bleek Della Maddalena van een ander kaliber. De Australiër kende geen genade met Rodriguez en stopte de Amerikaan via TKO in de eerste ronde.

Het slot van de prelims bleek een absoluut spektakelstuk tussen Raoni Barcelos en Victor Henry. De partij stond tweemaal eerder ingepland, maar ging in verband met COVID-19 tweemaal niet door. Henry, die wordt getraind door oud UFC zwaargewichtkampioen Josh Barnett, liet zien dat de UFC misschien wel veel te lang heeft gewacht om hem te contracteren. Hij versloeg Barcelos in een zeer attractieve partij via unanimous decision.

UFC 270 | Henry verslaat Barcelos bij debuut

Morales en Nurmagomedov imponeren

De opener van de Main Card was een partij in de weltergewicht divisie tussen de ongeslagen Ecuadoriaan Michael Morales en de Amerikaan Trevin Giles. Giles begon sterk en had de Ecuadoriaan vroeg aan het wankelen. Morales herstelde echter en wist met twee stoten Giles aan het wankelen te krijgen.

Morales liet echter zien dat hij over een killer instinct beschikte en finishte Giles via TKO in de eerste ronde. De pas 22-jarige vechter bracht daarmee zijn record naar 13-0.

UFC 270 | Morales verslaat Giles door TKO

Tijdens de tweede partij van de main card stond Cody Stamann tegenover Said Nurmagomedov. Meestal moeten de Dagestaanse vechters het hebben van hun worstelen, echter was op papier de Amerikaan Stamann de worstelaar. Stamann ging ook meteen voor een takedown vroeg in de partij.

Dit bleek een grote fout. Nurmagomedov nam over en finishte Stamann binnen een minuut via een Ninja Choke submission. De vechter uit Dagestan kreeg net als Demopoulos eerder de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar.

UFC 270 | Nurmagomedov maakt er kort werk van

De laatste partij voordat de titelgevechten begonnen, was er een tussen de immer spectaculair vechtende Michel Pereira en nieuwkomer en KO artiest Andre Fialho. Zoals verwacht was het Fialho die heftig op zoek ging naar de KO in de eerste ronde. De Portugees had Pereira een aantal keren aan het wankelen, echter kwam het niet tot een finish.

In het vervolg van de partij waren beide vechters moe. Pereira wist uiteindelijk in de tweede en derde ronde meer te doen dan Fialho en won daarmee de partij via unanimous decision.

Tactiek, emotie en respect tijdens titelgevechten

Het titelgevecht in de vlieggewicht divisie tussen kampioen Brandon Moreno en voormalig kampioen Deiveson Figueiredo werd wederom een klassieker. Beide mannen vochten tweemaal eerder tegen elkaar. De eerste partij eindigde onbeslist waardoor Figueiredo kampioen bleef. Tijdens de tweede partij won Moreno de titel door de Braziliaan via Rear Naked Choke submission te finishen.

Ditmaal was het na vijf ronden Figueiredo die de onderlinge strijd nu 1-1-1 maakte. In een zeer gelijkwaardige partij wist Figueiredo twee ronden te winnen op basis van een knockdown. Normaal gesproken betekent een knockdown niet dat je automatisch de ronde wint. Echter als de verschillen zo klein zijn is dit vaak uiteraard wel het geval. Figueiredo won op alle drie de scorekaarten en pakte de titel terug.

UFC 270 | Figueiredo verslaat Moreno en pakt wereldtitel

De meest verrassende partij was het Main Event tussen kampioen Francis Ngannou en interim kampioen Ciryl Gane. Verrassend door het verloop van de partij. Gane probeerde zoals verwacht Ngannou op afstand te houden. En van afstand punten te scoren met lowkicks en jabs. Dit lukte twee ronden lang totdat Ngannou een joker in zijn achterzak had zitten waar niemand iets vanaf wist. Hij ging worstelen met de Fransman.

Ngannou was qua kracht te sterk voor Gane op de grond. In de vijfde ronde leek Gane nog voor een Heel Hook submission te gaan en maakte daarmee een fout waardoor hij werd omgedraaid. Ngannou won ronde 3, 4 en 5 en bleef de kampioen. Een zeer goede ontwikkeling voor de Kameroener die voor het eerst in zijn carrière een partij via unanimous decision wist te winnen.

UFC 270 | Francis Ngannou behoudt heavyweight titel

Al met al veel spektakel tijdens het eerste PPV-evenement van 2022. Wij zijn op 5 februari weer terug met UFC Vegas 47. Dan staan Jack Hermansson en Sean Strickland tegenover elkaar in het UFC APEX.

