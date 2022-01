Net als Parsons zal ook Gillmore strijden om zijn eerste overwinning in de UFC. Het gevecht werd bekend gemaakt door MMA Junkie . Beide vechters hebben inmiddels de partij bevestigd. Beide mannen ontmoeten elkaar in de welterweight divisie.

Jonny Parsons is iemand die altijd voor de finish gaat. De vechter uit Las Vegas liet zich in zijn derde professionele partij al aan het grote publiek zien door voormalig UFC vechter Shonie Carter doormiddel van KO vroeg in de eerste ronde te stoppen. Carter had destijds al meer dan 80 partijen gevochten.

Parsons wist vervolgens een winstreak neer te zetten van vier gevechten en werd uitgenodigd om deel te nemen aan de Dana White’s Contender Series. In een zeer gelijkwaardige partij werd via een controversiële split decision gewonnen van Solomon Renfro. Parsons verdiende daarmee een UFC contract.

Tegenstander Micheal Gillmore vocht tijdens het 29ste seizoen van The Ultimate Fighter. Dit was eigenlijk niet eens de bedoeling. Echter raakte een van de castmembers geblesseerd en greep Gillmore de kans om tegen Gilbert Urbina te vechten. Gillmore verloor, maar had de UFC echter een dienst bewezen.

Hierdoor mocht hij tijdens The Ultimate Fighter finale zijn debuut maken tegen Andre Petroski. Gillmore verloor de partij in de derde ronde via TKO en zal op zoek gaan naar revanche.

Dit zijn de gevechten die bekend zijn voor UFC Vegas 49

Beneil Dariush vs. Islam Makhachev

Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura

Arman Tsarukyan vs. Joel Alvarez

Ryan Spann vs. Ion Cutelaba

Gregory Rodrigues vs. Armen Petrosyan

Makhmud Muradov vs. Misha Cirkunov



Alejandro Perez vs. Jonathan Martinez

Terrance McKinney vs. Fares Ziam

Ignacio Bahamondes vs. Rongzhu

Jinh Yu Frey vs. Hannah Goldy

Jonny Parsons vs. Micheal Gillmore

Victor Altamirano vs. Carlos Hernandez

