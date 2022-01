De partij maakt deel uit van het UFC Vegas 48 evenement dat plaatsvindt in het UFC APEX te Las Vegas. MMA Junkie meldde de partij die inmiddels door beide kampen is bevestigd.

Parker Porter vecht sinds 2020 voor de UFC. Porter vocht voordat hij bij de UFC kwam onder meer tegen Jon Jones (dit was nog voordat Jones de UFC bereikte) en Gabriel Gonzaga. Porter verloor dan weliswaar zijn UFC debuut tegen Chris Daukaus echter wist hij in zijn daarop volgende partijen wel te overtuigen. Porter won van respectievelijk Josh Parisian en Chase Sherman beide via unanimous decision. Nu treft hij de in zwaar weer verkerende Alan Baudot.

Alan Baudot gaat op zoek naar eerste UFC winst op 19 februari Foto: Getty Images

Baudot is een Franse vechter uit de MMA Factory gym in Parijs. Hij is een van de vaste trainingspartners van voormalig UFC interim zwaargewicht kampioen Ciryl Gane. Baudot tekende bij de UFC in 2020. Hij kwam van een partij die hij verloor in de Canadese TKO organisatie tegen Todd Stoute. Echter testte Stoute positief voor marihuana gebruik en werd Baudot de winnaar via diskwalificatie. In de UFC heeft Baudot nog geen potten kunnen breken. Tijdens zijn debuut verloor hij in de eerste ronde via KO van Tom Aspinall. In zijn tweede partij zou het niet veel beter gaan. Via TKO in de tweede ronde was ook Rodrigo Nascimento te sterk. Baudot zou echter die verliespartij omgezet zien worden in een No Contest nadat Nascimento positief testte voor verboden middelen. Baudot krijgt nu een derde kans om zijn eerste UFC overwinning te pakken.

De UFC Vegas 48 card

Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

Johnny Walker vs. Jamahal Hill

Jim Miller vs. Nikolas Motta

Joaquin Buckley vs. Abdul Razak Alhassan

Alexandr Romanov vs. Ilir Latifi



Kyle Daukaus vs. Julian Marquez

Jessica-Rose Clark vs. Stephanie Egger

Chas Skelly vs. Mark Striegl

Mario Bautista vs. Khalid Taha

Austin Lingo vs. Jonathan Pearce



Parker Porter vs. Alan Baudot

Diana Belbita vs. Gloria de Paula

Jesse Strader vs. Chad Anheliger

