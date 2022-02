Het gevecht tussen beide atleten staat gepland voor 16 april in de vedergewicht divisie. Het is niet bekend waar het evenement zal plaatsvinden.

Baghdasaryan wist vier KO overwinningen te pakken met een gecombineerde tijd van 62 seconden

Melsik Baghdasaryan vocht in 2014 een MMA partij. Deze ging verloren. Echter had Baghdasaryan destijds zijn focus liggen op het boksen en kickboksen. Uiteindelijk zou hij vijf jaar na zijn eerste MMA partij zich wel volledig gaan richten op zijn MMA carrière. Baghdasaryan imponeerde met vier KO overwinningen in 2019 met een gecombineerde tijd van 62 seconden. Dit trok de aandacht van de UFC die hem aanboden om te vechten tijdens de Dana White's Contender Series. Tegenstander was Dennis Buzukja. Baghdasaryan won het gevecht via unanimous decision maar had veel problemen met zijn cardio in de partij.

De UFC besloot de Armeniër niet te contracteren en wilde hem laten terugkeren later dat seizoen. Echter zou de UFC in 2021 de Armeniër toch contracteren. Tijdens zijn debuut maakte hij meteen zijn naam als KO machine waar door Collin Anglin via een headkick KO in de tweede ronde te stoppen. Tijdens zijn meest recente partij speelden de cardio problemen weer op. Echter werd wederom gewonnen, ditmaal van Bruno Souza die aankomende tegenstander TJ Laramie verving.

TJ Laramie vecht voor eerste UFC overwinning op 16 april Foto: Getty Images

Laramie wordt gezien als een van de grootste talenten van Canada

Laramie is een Canadese vechter en wordt al jaren gezien als een van de allergrootste talenten uit Canada. Laramie won titels bij de TKO en PFC organisatie en werd in 2020 uitgenodigd voor de Dana White's Contender Series. Laramie had het heel moeilijk met Daniel Swain, maar won de partij nadat Swain niet verder kon in verband met een ribblessure. De UFC zag echter een grote toekomst voor Laramie en contracteerde de Canadees.

Laramie's debuut was alles wat hij zich er niet van voor had gesteld. Laramie werd voor het eerst in zijn carrière met een submission gefinisht. Darrick Minner had minder dan een minuut nodig om de overwinning via Guillotine Choke veilig te stellen. Laramie zou vervolgens in New York vechten tegen Baghdasaryan, maar moest in verband met een MRSA bacterie zich terug trekken. De UFC heeft de partij nu opnieuw ingepland.

UFC op 16 april

Vicente Luque vs. Belal Muhammad

Uriah Hall vs. Andre Muniz

Lina Länsberg vs. Pannie Kianzad

Miguel Baeza vs. Dhiego Lima

Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

Melsik Baghdasaryan vs. TJ Laramie

Chris Barnett vs. Martin Buday

Rafa Garcia vs. Jesse Ronson

Caio Borralho vs. Gadzhi Omargadzhiev

