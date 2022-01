De locatie van het evenement is op dit moment nog niet bekend. Beide vechters treffen elkaar in de lightweight divisie. My MMA News meldde de partij, wij van Eurosport kunnen het nieuws bevestigen.

Voor Ronson is het zijn tweede run in de UFC. Tussen 2013 en 2014 kwam de Canadees driemaal uit voor de UFC. Ronson verloor alle drie zijn partijen via split decision. Dit deed hij tegen respectievelijk Michel Prazeres, Francisco Trinaldo en Kevin Lee. Ronson keerde terug in het Canadese circuit en wist daar bij de prestigieuze TKO organisatie de titel te pakken. In 2019 tekende Ronson bij de PFL, maar was niet succesvol.

Uiteindelijk keerde hij in juli 2020 terug bij de UFC. Ronson nam een invalpartij aan tegen Nicolas Dalby. Ronson won het gevecht via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde. Hij kreeg hier eveneens de Performance of the Night bonus van 50.000 dollar voor. Helaas voor Ronson zou hem die overwinning worden afgenomen nadat er verboden middelen in zijn bloed werden gevonden. Ronson werd geschorst tot maart 2022.

Ronson keert terug van een schorsing en zoekt naar zijn eerste officiële overwinning.

Hierdoor mag hij in april dit jaar opnieuw gaan proberen zijn eerste officiële overwinning te pakken tegen Rafa Garcia. De Mexicaan werd in 2021 door de UFC gecontracteerd. Garcia was de kampioen van de Combate Americas (inmiddels Combate Global) organisatie. Daar wist hij onder meer te winnen van huidig UFC vechter Erick Gonzalez en voormalig UFC vechters Estevan Payan en Humberto Bandenay.

Garcia had echter geen goed UFC debuut. Hij verloor van de Duits Afghaan Nasrat Haqparast via unanimous decision en was zijn ongeslagen status kwijt. Nadat vervolgens ook van Chris Gruetzemacher werd verloren wist Garcia dat hij moest winnen in zijn derde partij om in de UFC te blijven. Dit deed de Mexicaan. Ditmaal was hij het die een ongeslagen vechter wist te verslaan. Garcia was te sterk voor de Israëliër Natan Levy.

UFC gevechten op 16 april tot dusver

Drakkar Klose vs. Brandon Jenkins

Jesse Ronson vs. Rafa Garcia

