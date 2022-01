Beide vechters treffen elkaar in de light-heavyweight divisie. Dit maakte Roberson's management Paradigm Sports Agency bekend.

Het UFC evenement op 12 maart vindt plaats in het UFC APEX te Las Vegas.

Ad

Khalil Rountree Jr. kwam voor het eerst in beeld tijdens het 23ste seizoen van The Ultimate Fighter. Rountree wist de finale te halen, maar verloor van Andrew Sanchez. Rountree's beste periode in de UFC was tussen 2017 en 2018. Tijdens deze periode versloeg hij onder meer Paul Craig en de Turkse Nederlander Gökhan Saki via KO. Tijdens zijn meest recente partij trapte Rountree Jr. bijna de knie doormidden van zijn tegenstander Modestas Bukauskas. Nu moet hij het gaan opnemen tegen Karl Roberson.

UFC UFC 270 - Ngannou vs Gane EEN UUR GELEDEN

Net als Rountree heeft ook Roberson een wisselvallige UFC carrière. Roberson stapte in 2016 voorgoed over van het kickboksen naar het MMA. De Amerikaan dwong uiteindelijk tijdens het eerste seizoen van de Dana White's Contender Series een contract af door Ryan Spann na enkele seconden te finishen. Eenmaal in de UFC had Roberson het moeilijk. Zo werd gewonnen van Roman Kopylov en Wellington Turman, maar gingen partijen tegen Glover Teixeira, Brendan Allen en Marvin Vettori vrij kansloos verloren. Roberson die in 2019 de overstap maakte van de light-heavyweight divisie naar de middleweight divisie gaat nu weer terug naar die divisie en zal zijn losing streak van twee partijen moeten doorbreken.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC Vegas 50 (tot dusver)

- Thiago Santos vs. Magomed Ankalaev

- Marlon Moraes vs. Song Yadong

- Sodiq Yusuff vs. Alex Caceres

- Drew Dober vs. Ricky Glenn

- Bruno Silva vs. Alex Pereira

- Khalil Rountree Jr. vs. Karl Roberson

- Guido Cannetti vs. Kris Moutinho

- Trevin Jones vs. Javid Basharat

- JJ Aldrich vs. Ariane Lipski

- Sabina Mazo vs. Mandy Böhm

- Damon Jackson vs. Joshua Culibao

- Dalcha Lungiambula vs. Cody Brundage

- Tafon Nchukwi vs. Azamat Murzakanov

UFC UFC 270 - Ngannou vs Gane EEN UUR GELEDEN