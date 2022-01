Het evenement heeft nog geen officiële locatie, echter laten meerdere vechters ons weten dat de VyStar Veterans Memorial Arena te Jacksonville, Florida de beoogde locatie is. Sabatini vs. Tucker werd door MMA Junkie al een maand geleden als "mondeling akkoord" bekend gemaakt. Vandaag werden pas de contracten getekend en is de partij officieel.

Sabatini vecht sinds 2021 voor de UFC. De talentvolle vechter uit Bristol, Pennsylvania wist bij de CFFC hoge ogen te gooien en ook meerdere keren de titel te winnen. In de UFC gaat het tot dusver uitstekend voor Sabatini. De Amerikaan won al zijn drie partijen voor de organisatie. Meest recent wist hij te winnen van Tucker Lutz in november vorig jaar via unanimous decision. Lutz verving toen Gavin Tucker. Nu staat de partij tegen de Canadees Tucker weer op het programma.

Tucker begon in 2017 zijn UFC run sterk met een overwinning tegen Sam Sicilia. Vervolgens verloor hij zijn ongeslagen status en kreeg hij eveneens een ongelooflijke pak slaag van Ricky Glenn. Tucker verdween bijna twee jaar van de radar om in 2019 weer terug te keren. Tucker won drie partijen op rij met als hoogtepunt de Performance of the Night bonus overwinning tegen Justin Jaynes. Tucker kwam in zijn meest recente partij echter te kort. Dan Ige versloeg Tucker via KO na 22 seconden.

De UFC 273 partijen tot dusver.

Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung

Aljamain Sterling vs. Petr Yan

Irene Aldana vs. Aspen Ladd

Mackenzie Dern vs. Tecia Torres

Jairzinho Rozenstruik vs. Marcin Tybura

Kelvin Gastelum vs. Nassourdine Imavov

Julio Arce vs. Daniel Santos

Pat Sabatini vs. Gavin Tucker

Mickey Gall vs. Mike Malott

