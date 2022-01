Beide atleten treffen elkaar in de Octagon van de Nationwide Arena te Columbus, Ohio. Het is de eerste Fight Night in de Verenigde Staten met publiek sinds het begin van de corona pandemie. Het team van Souza maakte het gevecht bekend via Twitter.

Ad

Luis Saldana wist in 2020 via de Dana White's Contender Series een UFC contract af te dwingen. Saldana versloeg Vince Murdock via KO aan het begin van de derde ronde. UFC president Dana White kende geen twijfels en gaf Saldana het UFC contract. Saldana maakte in april vorig jaar zijn UFC debuut tegen Jordan Griffin.

UFC Wederom invalpartij voor Knight, ditmaal tegen Grishin 4 UUR GELEDEN

Saldana won de partij via een controversiële unanimous decision. Het merendeel van de MMA kijkers vond dat Griffin gewonnen had, maar dat kon Saldana uiteraard niet deren. Tijdens zijn meest recente partij vier maanden later verloor Saldana via unanimous decision van Fortis MMA vechter Austin Lingo. Nu staat Bruno Souza tegenover hem.

Bruno Souza gaat voor eerste UFC overwinning tijdens UFC Columbus Foto: Getty Images

Souza is een Braziliaanse MMA vechter die bij de LFA furore maakte. Souza won onder meer van inmiddels eveneens UFC vechter Kamuela Kirk en Elijah Johns (het broertje van Miles Johns). Dit leverde hem in 2021 een titelgevecht op tegen Javier Garcia. Souza pakte de vacante titel via unanimous decision. Vervolgens kreeg de Braziliaan een telefoontje van de UFC of hij een invalpartij wilde accepteren tegen Melsik Baghdasaryan.

Souza nam de partij aan en debuteerde voor de UFC in november vorig jaar. Souza verloor de partij via unanimous decision en zal tegen Saldana op zoek gaan naar zijn eerste overwinning in de Octagon.

UFC Columbus

Askar Askarov vs. Kai Kara-France

Matt Brown vs. Bryan Barberena

Michelle Waterson vs. Amanda Ribas

Nate Landwehr vs. Lerone Murphy

Joanne Wood vs. Alexa Grasso

Neil Magny vs. Max Griffin

Marc Diakiese vs. Viacheslav Borshchev

Tucker Lutz vs. Seung Woo Choi

Sara McMann vs. Karol Rosa

Montel Jackson vs. Danaa Batgerel

Matheus Nicolau vs. David Dvorak

Luis Saldana vs. Bruno Souza

Aliaskhab Khizriev vs. Abus Magomedov

UFC Donald 'Cowboy' Cerrone en Joe Lauzon in partij der publiekslievelingen 15 UUR GELEDEN