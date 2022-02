De UFC maakte de partij bekend via de website.

Matthew Semelsberger maakte in 2020 met een 6-2 record zijn UFC debuut. Semelsberger vocht voordat hij in de UFC actief was onder meer voor de Shogun Fights en CFFC organisaties. Tijdens zijn debuut in de UFC wist Semelsberger vrij eenvoudig te winnen van Carlton Minus via unanimous decision. 'Semi the Jedi' wist in zijn daarop volgende partij nog meer te imponeren door Jason Witt na 16 seconden KO te slaan. Het leverde Semelsberger de Performance of the Night bonus op van 50.000 dollar.

De UFC gaf Semelsberger vervolgens een stap omhoog in competitie tegen Khaos Williams. Semelsberger verloor in een competitief gevecht via unanimous decision. Echter wist hij in zijn meest recente gevecht in september vorig jaar weer een statement te maken. Hij had slechts 15 seconden nodig om Nick Diaz protegé Martin Sano Jr. via KO te stoppen. Nu zal Semelsberger het wederom tegen een debutant gaan opnemen. Namelijk de ongeslagen AJ Fletcher.

De pas 24 jarige Fletcher staat bekend als een van de grootste talenten uit Baton Rouge, Louisiana. Fletcher wist in het regionale MMA circuit van de Verenigde Staten hoge ogen te gooien. In minder dan twee jaar tijd wist Fletcher een record bij elkaar te vechten van acht overwinningen en geen verliespartijen. Zeven van die acht partijen wist hij voortijdig te finishen.

De UFC zag potentie in de protegé van voormalig UFC vechter Tim Credeur en nodigde hem uit om deel te nemen aan het vijfde seizoen van de Dana White's Contender Series. Fletcher werd gematcht tegen de Italiaan Leonardo Damiani. Fletcher finishte de partij via een Flying Knee KO in de eerste ronde en verdiende daarmee zijn UFC contract. De Amerikaan gaat nu tegen Semelsberger zijn debuut maken.

UFC Vegas 50



Thiago Santos vs. Magomed Ankalaev

Marlon Moraes vs. Song Yadong

Sodiq Yusuff vs. Alex Caceres

Drew Dober vs. Ricky Glenn



Alex Pereira vs. Bruno Silva

Guido Cannetti vs. Kris Moutinho

Trevin Jones vs. Javid Basharat

Khalil Rountree Jr. vs. Karl Roberson



JJ Aldrich vs. Ariane Lipski

Matthew Semelsberger vs. AJ Fletcher

Sabina Mazo vs. Mandy Böhm

Damon Jackson vs. Kamuela Kirk



Dalcha Lungiambula vs. Cody Brundage

Tafon Nchukwi vs. Azamat Murzakanov

