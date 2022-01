Weinig spektakel tijdens de prelims

De prelims waren niet de meest spectaculaire partijen van de avond. Zo wist TJ Brown zich worstelend naar een overwinning te vechten tegen Charles Rosa. Rosa nam de partij pas vier dagen geleden aan. Hetzelfde gold voor Kevin Croom die in de tweede partij van de avond verloor van Brian Kelleher. Ook hij pakte de partij slechts enkele dagen geleden als invaller aan. Verder wist The Ultimate Fighter 11 winnaar Court McGee te domineren tegen de veel jongere Ramiz Brahimaj. De prelims werden afgesloten door Joseph Holmes en Jamie Pickett. Pickett bleek na drie ronden de sterkste. Alle partijen op de prelims eindigden in een unanimous decision.

Court McGee verslaat Ramiz Brahimaj Foto: Getty Images

De main card werd afgetrapt door Bill Algeo tegen debutant Joanderson Brito. Brito begon sterk aan de partij en sleepte Algeo op zijn rug door de Octagon heen. Het keerpunt kwam echter laat in de eerste ronde nadat Algeo de Braziliaan met een knie op het lichaam wist te raken. Brito wist nog wel enkele "cleane" stoten te raken in het vervolg, maar het was toch vooral Bill Algeo die het gevecht wist te dicteren. Algeo won via unanimous decision en lijkt een voorlopig langer verblijf in de UFC daarmee te hebben vastgesteld.

"Slava Claus" pakt de Performance of the Night bonus

Met de eerste finish van 2022 in de Octagon heeft Viacheslav Borshchev meteen van zich doen spreken in de UFC. De Rus die al jaren traint bij Urijah Faber's Team Alpha Male had het moeilijk in het begin van zijn partij tegen Dakota Bush. De Amerikaan bekend om zijn worstelen wist de Rus in bedwang en controle te houden. Naarmate de eerste ronde vorderde wist Borshchev zijn stand-up game toe te passen en vloerde hij Bush met twee perfecte stoten naar het lichaam. Het zou "Slava Claus" 50.000 dollar bonus opleveren.

Viacheslav Borshchev viert overwinning tegen Dakota Bush Foto: Getty Images

Het evenement ging verder met de enige vrouwenpartij op de card. Voormalig titeluitdaagsters Katlyn Chookagian en Jennifer Maia troffen elkaar in de flyweight divisie. Beide vrouwen kwamen elkaar ook al tegen in 2019. Toen was Chookagian na drie rondes de sterkste. Afgelopen nacht was dit wederom het geval. Chookagian controleerde de partij zowel staand als op de grond. Maia leek aan het einde van de tweede ronde de partij na zich toe te kunnen trekken nadat Chookagian in een onachtzaam moment haar rug gaf. Echter profiteerde Maia niet en heeft Chookagian nu een UFC record in handen. Tien overwinningen via decision.

Maakte Bontorin zich schuldig aan "The Brazilian Tap"?

De op een na beste partij van de avond was het gevecht tussen Rogerio Bontorin en Brandon Royval. Beide vechters waren ongelooflijk aan elkaar gewaagd. Bontorin leek zichzelf opnieuw te hebben uitgevonden en vocht zeer sterk op de grond. Ook Royval die bij voorkeur een grondgevecht aan gaat liet zien dat hij tot de top van de divisie hoort. Royval probeerde tot tweemaal toe Bontorin te finishen met een gogoplata. Een submission techniek die nog nooit succesvol is uitgevoerd in de UFC. Echter kwam het meest opvallende moment kwam laat in de derde ronde. Bontorin leek af te tikken op een armbar. Echter tikte hij maar heel zacht en leek de scheidsrechter het niet te zien. Deze tap wordt vaak "The Brazilian Tap" genoemd. Het is een trucje in de hoop dat je tegenstander los laat en je zodoende verder kunt zonder dat iemand kan zien dat je echt aftikte. De partij eindigde uiteindelijk in een split decision overwinning voor Royval. Royval had twee juryleden aan zijn kant, Bontorin slechts een.

Brandon Royval gaat voor een submission Foto: Getty Images

De laatste partij voordat de hoofdpartij startte was een gevecht in de Heavyweight divisie tussen Jake Collier en Chase Sherman. Voor beide mannen was dit op papier een "loser leaves town" gevecht. Het zou de snelste partij van de avond zijn. Collier die zijn UFC carrière begon als middleweight vechter heeft die techniek meegenomen naar de heavyweight divisie. Vroeg in de partij wist hij een takedown te forceren. Collier kroop meteen naar de mount positie. Sherman probeerde weg te komen, maar Collier was te sterk. Nadat Sherman zich op zijn buik draaide pakte Collier de Rear Naked Choke submission. Een hele dominante en goede overwinning voor Collier die hierdoor net als Borshchev een 50.000 dollar bonus mocht bijschrijven.

Kattar doet bij Chikadze wat Holloway bij Kattar deed een jaar geleden

De hoofdpartij van de avond zou een absoluut spektakelstuk worden tussen Calvin Kattar en Giga Chikadze. Kattar had een jaar rust genomen na zijn kansloze partij tegen Max Holloway. Groter kon het contrast tussen twee vechters niet zijn bij aanvang van de partij tussen Kattar en Chikadze. De Georgiër won er namelijk zeven op een rij in de UFC en finishte op imposante wijze zijn laatste partijen tegen onder meer Edson Barboza en Cub Swanson. Chikadze begon ook goed aan de partij met harde lowkicks en goed geplaatste stoten. Echter gleed de Georgiër halverwege de eerste ronde uit en wist Kattar hem naar de grond te brengen. Ondanks de worstel achtergrond van Kattar is dat iets wat hij normaal nooit doet.

Kattar won de eerste ronde en leek daarmee het zwakke punt van Chikadze te hebben blootgelegd, namelijk het grondgevecht. Des te meer was het verrassend dat Kattar in het vervolg van de partij alleen nog maar staand te werk ging tegen Chikadze. De Georgiër had echter geen antwoord op de continue druk van de Amerikaan. Chikadze was duidelijk moe en wachtte op het juiste moment om de knockout stoot te plaatsen. Dat moment kwam niet en dus wist Kattar een jaar na zijn "beatdown" tegen Max Holloway nu zelf zo'n "beatdown" uit te delen. Een geweldige prestatie van de man uit Boston die samen met Chikadze zorgde voor de Fight of the Night. Beide mannen kregen 50.000 dollar extra toegeschoven van de UFC.

Krachtmeting tussen Calvin Kattar en Giga Chikadze Foto: Getty Images

Al met al een zeer interessante eerste card van 2022. Wil je de uitslagen nog rustig teruglezen. Klik dan hier

