Toch was het even schrikken voor Strickland toen Bruce Buffer de scorekaarten voorlas, specifiek die van Sal D'Amato. Het ervaren jurylid, D'Amato loopt al jaren meer en zit zo’n dertig weekenden per jaar aan de kooi, scoorde de wedstrijd in het voordeel van Hermansson. Waarschijnlijk had hij z’n contactlenzen niet in, want z’n score in het voordeel van Hermansson sloeg helemaal nergens op en was niet te verkopen aan de buitenwereld. Voor de uitslag van deze partij had het uiteindelijk geen gevolgen, maar werpt opnieuw licht op een groot probleem in de UFC en het MMA in het algemeen: het jureren. Dat is bij tijd en wijle namelijk van een erbarmelijk niveau.

Sean Strickland zegt tegen Jack Hermansson dat hij beter zijn best moet doen Foto: Getty Images

Persoonlijk ben ik in mijn wedstrijden nooit ‘berooft’ door de jury, maar ik heb helaas vaak genoeg gezien dat dit wel het geval was. Daarom roepen vechters en coaches ook vaak: laat het niet over aan de juryleden, dat is trouwens makkelijker gezegd dan gedaan. Maar onlogisch is de gedachte niet, want je lot licht in handen van drie juryleden die niet allemaal even geschikt voor het vak zijn.

Voor een vechter kan een onterechte nederlaag echter flinke financiële consequenties hebben. Een groot gedeelte van de UFC-atleten heeft een contract waarin staat dat hun gage is opgesplitst in twee delen: het startgeld en een winstpremie, bijvoorbeeld: $50.000 startgeld en nog eens $50.000 bij een zege. Bij een jurydwaling kan een vechter dus zomaar de helft minder verdienen, ondanks het feit dat hij of zij de wedstrijd heeft gewonnen. In een sport waar zoveel geld in omgaat en voor de atleten veel op het spel staat is het onacceptabel dat een aantal hobbyisten, op maandagochtend zitten de meeste juryleden weer achter hun bureau, fouten maken die de carrières van de vechters negatief beïnvloeden.

Strickland verslaat Hermansson Foto: Getty Images

Een oplossing zou kunnen zijn dat oud UFC-vechters worden opgeleid tot juryleden, omdat ze door hun ervaring in de kooi meer gevoel hebben voor de nuances van het scoren. Ook zouden juryleden de beschikking moeten krijgen over een monitor waar ze hetzelfde als de kijker thuis zien. Op die manier krijgen de juryleden een veel completer beeld van het gevecht. Momenteel kan een jurylid een vertekend beeld krijgen van een wedstrijd door hun positie aan de Octagon, waardoor de score niet overeenkomt met het daadwerkelijke wedstrijdverloop.

Voor Sean Strickland had de incorrecte scorekaart geen consequenties. Hij heeft een volgende stap naar een UFC-titelgevecht gezet. De gedachte dat Strickland, een bonafide psychopaat, tot kampioen gekroond kan worden en daarmee uithangbord van de UFC is trouwens één waar ze bij de UFC wel eens badend in het zweet wakker van worden.

