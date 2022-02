De coaches voor het 30ste seizoen zijn bantamgewicht kampioene Julianna Peña en voormalig bantamgewicht kampioene en huidig vedergewicht kampioene Amanda Nunes. Het is ook de bedoeling dat beide vrouwen na afloop van het seizoen het tegen elkaar gaan opnemen in een rematch voor de titel. De datum voor dit gebeuren is echter nog niet bekend. Peña versloeg Nunes eind vorig jaar tot verbazing van veel mensen via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde. Nunes gaat dus haar kans op eerherstel krijgen.

De coaches voor het 30ste seizoen van The Ultimate Fighter Foto: Getty Images

Wat is The Ultimate Fighter (TUF)?

The Ultimate Fighter onstond in 2005. De UFC zat in zwaar weer en had nieuw talent nodig en zette daarom een reality serie op touw. Een groep vechters in een villa die tegen elkaar in toernooi vorm moesten vechten. De winnaar werd beloond met een "six figure contract" bij de UFC. Tijdens het eerste seizoen maakte het publiek kennis met mannen als Forrest Griffin, Stephan Bonnar, Diego Sanchez, Kenny Florian, Chris Leben en Josh Koscheck. Griffin en Sanchez werden de eerste twee TUF winnaars. Griffin deed dit in een epische finale tegen Stephan Bonnar. Door UFC president Dana White vaak bestempeld als het allerbelangrijkste gevecht in de historie van de organisatie. Omdat deze partij op kabel TV was werd een geheel nieuw publiek naar het MMA getrokken. Een hele belangrijke zet van de UFC.

TUF zou meerdere kampioenen voortbrengen. Rashad Evans, TJ Dillashaw, Michael Bisping, Forrest Griffin en ook Julianna Peña kwamen allemaal via TUF de UFC binnen. Andere bekende namen zijn onder meer Nate Diaz, Tony Ferguson, John Dodson, Court McGee, Alex Caceres en Michael Johnson. Echter zijn er nog veel meer op te noemen. Al deze vechters begonnen hun weg naar de UFC bij The Ultimate Fighter.

Dit seizoen zijn er zestien deelnemers. Acht per gewichtsklasse. Om de finale te halen zal je dus tweemaal moeten winnen. De finale vindt plaats op een nog niet aangekondigde card. Deze is uiteraard wel live. De gevechten in TUF tellen niet mee voor het officiële record en worden gezien als "Exhibition fights". Hieronder een lijst van de deelnemers.

Men's Heavyweights

Nyle Bartling | 29 | 6-0 | Unadilla, NE

Chandler Cole | 27 | 8-3 | Coeburn, VA

Jordan Heiderman | 30 | 5-0 | Norfolk, NE

Bobby Maximus | 43 | 5-4 | Salt Lake City, UT

Zac Pauga | 33 | 5-0 | Denver, CO

Eduardo Perez | 27 | 4-1 | Berkeley, CA

Mitchell Sipe | 25 | 5-2 | Bakersfield, CA

Mohammed Usman | 32 | 7-2 | Denver, CO

Women's Flyweights

Chantel Coates | 34 | 2-1 | Leavenworth, KS

Claire Guthrie | 26 | 3-1 | Denver, CO

Juliana Miller | 25 | 2-1 | San Diego, CA

Kaytlin Neil | 30 | 5-4 | Lindon, UT

Kathryn Paprocki | 28 | 3-2 | Denver, CO

Melissa Parker | 35 | 2-1 | Houston, TX

Helen Peralta | 33 | 4-2 | Fairfield, IA

Brogan Walker | 32 | 7-2 | Guam







