De partij stond eigenlijk al gepland voor 11 december vorig jaar. Echter trok De La Rosa zich toen terug in verband met een blessure. Barber werd vervolgens gematcht tegen Miranda Maverick, maar zou zich later ook geblesseerd terug trekken. Nu treffen beiden vrouwen elkaar op 23 april. MMA Junkie maakte dit bekend waarna beide atletes de partij bevestigden via social media.

Barber verdiende in 2018 via de Dana White's Contender Series een contract bij de UFC. De op dat moment ongeslagen Barber liet weten de aller jongste kampioen van de UFC te gaan worden. Barber zou na haar eerste UFC overwinning overstappen van de strogewicht divisie naar de vlieggewicht divisie. Barber leek met twee overwinningen daar snel richting de top te gaan.

Echter werd haar een halt toegeroepen door veterane Roxanne Modafferi. En nadat ook werd verloren van Alexa Grasso was de titel opeens heel ver uit zicht. Tijdens haar meest recente partij wist Barber een zéér controversiële unanimous decision te pakken tegen Miranda Maverick. Nu wacht Montana De La Rosa.

Montana De La Rosa vecht op 23 april Foto: Getty Images

De La Rosa is met haar 26 jaar slechts drie jaar ouder dan Barber. De La Rosa kwam in 2017 via The Ultimate Fighter de UFC binnen. De La Rosa won haar eerste drie partijen allemaal via submission. Vervolgens struikelde ze over Andrea Lee. In haar vier daarop volgende partijen werd alleen van topcontender Viviane Araújo verloren.

De La Rosa maakte erg veel indruk in haar meest recente partij. Via TKO in de tweede ronde werd gewonnen van Ariane Lipski. De partij tegen Barber is voor De La Rosa de kans om terug in de rankings te komen.

Bekijk hieronder de gevechten die bekend zijn voor 23 april

Maycee Barber vs. Montana De La Rosa

Clay Guida vs. Claudio Puelles

Aoriqileng vs. Cameron Else

Preston Parsons vs. Louis Cosce

Dean Barry vs. Mike Jackson

