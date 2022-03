De UFC kwam in 2016 voor 50% in handen van Endeavor. Dit is een Amerikaanse holding gevestigd in Beverly Hills, Californië. Ook de NFL en NHL worden vertegenwoordigd door Endeavor. CEO van het bedrijf is Ari Emanuel.

Endeavor zou een jaar later de overige 49,9% kopen voor 1.75 miljard Amerikaanse dollar. Hierdoor werd Endeavor volledig eigenaar van de UFC.

Als je kijkt naar de jaarlijkse omzet van de UFC zit er vanaf 2018 een stijgende lijn in.

- 2016: $690 miljoen

- 2017: $750 miljoen

- 2018: $695 miljoen

- 2019: $860 miljoen

- 2020: $890 miljoen

- 2021: $1 miljard

Met een zeer goede ESPN deal en een voortvarende omzet is de vraag; Hoeveel groter kan de business nog worden?

Huddle Up oprichter Joe Pompliano legde deze vraag voor aan UFC president Dana White.

"Als je het juiste gevecht neerzet op het juiste moment dan kunnen we gemiddeld 5 tot 6 miljoen PPV's in een nacht verkopen"

PPV koning Conor McGregor Foto: Getty Images

Pay Per Views zijn de grotere UFC evenementen waar vooral in Noord-Amerika behoorlijk voor betaald moet worden. Een PPV card bestaat uit vijf gevechten en kost ongeveer tussen de 75 en 90 Amerikaanse dollar. Het bedrag dat White aangaf is meer dan tweemaal zo hoog als het huidige best verkopende PPV evenement aller tijden. In 2018 deed het Khabib vs. McGregor evenement 2.4 miljoen PPV 'buys'. Opvallend is dat de Ierse superster Conor McGregor het hoofdgevecht was in de complete top 5 van beste PPV 'buys' aller tijden.



Top-5 UFC PPV Events

- UFC 229: Khabib vs. McGregor (2.4 miljoen)

- UFC 202: Diaz vs. McGregor 2 (1.6 miljoen)

- UFC 257: Poirier vs. McGregor 2 (1.6 miljoen)

- UFC 264: Poirier vs. McGregor 3 (1.5 miljoen)

- UFC 246: McGregor vs. Cerrone (1.35 miljoen)

In 2001 kochten de Fertitta broers en Dana White de UFC voor 2 miljoen Amerikaanse dollar. Inmiddels is de waarde bijna 10 miljard Amerikaanse dollar. Echter de vraag bij veel vechtsport liefhebbers blijft aanhouden; Waarom zijn de salarissen en bonussen van de atleten niet drastisch omhoog gegaan? Deze vraag werd voorgelegd door LightShed's Brandon Ross aan Endeavor CEO Ari Emanuel en Endeavor CFO Jason Lublin.

Brandon Ross:"Compensatie voor UFC vechters zijn een hot topic op dit moment. Jake Paul heeft dit nog meer in het nieuws gebracht. Ik vroeg me af of ik uw visie kan krijgen waar het verdiende geld aan is uitgegeven en of de vechters in de toekomst ook hogere inkomsten kunnen genereren. Of dat dit hetzelfde zal blijven zoals het nu is."

Ari Emanuel:"Dit werd ons de laatste keer ook al gevraagd. Ongeveer dezelfde vraag. We hebben de betalingen aan vechter verhoogd. Ongeveer met 400% als ik het me goed herinner."

Jason Lublin:"600%."

Emanuel:"600% zelfs sinds 2005. We investeren in de business met een Performance Institute voor vechters, eten en een herstelprogramma. En nu zijn we bezig met Dapper Labs en NFT's. Dus we hebben het zeer goed gedaan. Met het omhoog gaan van de omzet voor de business is alleen maar ten goede gekomen voor de business zelf. Wij zijn gegroeid, de sport is gegroeid en ook de salarissen van de vechters zijn omhoog gegaan."

Ross:"Ik denk dat de belangrijkste factor hier is dat de complete inkomsten veel hoger zijn gegroeid dan met 600%. En dat het aandeel dus niet in verhouding ligt met wat er wordt betaald."

Emanuel:"Nou, hier wil ik geen commentaar op geven. Ik denk dat we het uitstekend gedaan hebben en dat het zich uitstekend verhoudt wat we betalen."

Ross: "Goed, bedankt."

Feit is dat de vraag van Brandon Ross gewoon een sterke vraag is. De UFC heeft inderdaad de beloning van vechters sinds 2005 ongeveer met 600% verhoogd. Echter was de winst die werd geboekt in die periode over 1700% en 6200%. Het is niet te verwachten dat dit probleem van vandaag op morgen zal worden opgelost. Echter zullen we hier nog jaren over spreken.

